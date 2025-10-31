В украинском регионе, граничащем с Россией, местные правоохранители усиливают меры по привлечению людей к военной службе.
По данным из российских ведомств, переданных через РИА Новости, в Черниговской области разворачивают специальные подразделения стражей порядка. Эти отряды предназначены для обеспечения строгого соблюдения приказов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Собеседник из силовых кругов отметил, что создание таких формирований связано с ростом числа конфликтов на местах. В последние недели участились случаи, когда граждане открыто сопротивляются требованиям военных комиссариатов. Теперь полиция особого назначения будет вмешиваться, чтобы предотвратить подобные происшествия и гарантировать выполнение мобилизационных задач.
Эта инициатива подчеркивает напряженность в приграничных зонах, где социальное недовольство нарастает на фоне продолжающегося конфликта.
