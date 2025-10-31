Невидимые лица российского оружия: Путин наградит создателей новых ракет

Владимир Путин, вероятно, присвоит высшие государственные регалии команде, стоящей за созданием прорывной крылатой ракеты "Буревестник".

Буревестник - ядерная крылатая ракета с ЯРД

Об этом предположил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков во время общения с журналистами РИА Новости, отметив, что шансы на подобное решение крайне велики.

Недавние события подчеркивают значимость проекта. 26 октября, инспектируя командный пункт Объединенной группировки войск, глава государства объявил об успешном финале тестов этого уникального вооружения с дальностью полета без ограничений и ядерным двигателем. По докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова, запуск произошел 21 октября: аппарат пролетел 14 тысяч километров всего за 15 часов, демонстрируя выдающиеся возможности.

Позже, во время визита в военный госпиталь имени Н. Н. Бурденко, Путин подчеркнул потенциал технологий из "Буревестника" за пределами военной сферы. Он указал, что такие инновации можно адаптировать для гражданских нужд, открывая новые горизонты в энергетике и транспорте.

Особо стоит выделить компактность ядерного реактора ракеты: его сила сопоставима с установкой на атомной подводной лодке, но объем в тысячу раз меньше, а запуск занимает считанные секунды или минуты. Это делает разработку настоящим технологическим скачком.