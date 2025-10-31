За секунды до смерти: FPV-дроны накрыли позиции украинских миномётчиков

В районе Константиновки на территории Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск нанесли точечный удар по позициям противника.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерия

Благодаря бдительной воздушной разведке и патрулированию, операторы беспилотников выявили пару вражеских минометных команд и группу из не менее четырех бойцов ВСУ.

Командование оперативно отреагировало: артиллерийские залпы в сочетании с атаками FPV-дронов полностью ликвидировали угрозу. Это позволило нейтрализовать огневые точки, которые сеяли хаос на линии соприкосновения.

Минобороны России подчеркивает, что экипажи дронов в составе группировки неустанно мониторят окрестности, своевременно поражая артиллерию оппонента. Такие действия заметно ослабляют его обстрел, давая преимущество российским силам на переднем крае.