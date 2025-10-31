Дроны-спасатели на передовой: Россия революционизирует связь в зоне СВО

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Подразделения 25-й общевойсковой армии в составе "Западной" группировки войск осваивают инновационный подход к обеспечению коммуникаций на переднем крае.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Вместо традиционных методов, связанных с риском для личного состава, они задействуют беспилотники для быстрой доставки кабелей на труднодоступные позиции.

Связист с позывным "Пчёла" поделилась с РИА Новости, что суть замысла проста: на участках с пересеченной местностью или где техника не пройдет, FPV-дроны тянут оптоволокно, минимизируя опасности для солдат. Это особенно актуально, когда нельзя заранее привлекать саперные группы для разминирования маршрута.

Во время пробных запусков на учебном центре аппарат показал отличные результаты. Участники учли все промахи, подобрали подходящие модели дронов и теперь применяют их для протягивания линий на значительные дистанции. В итоге кабель оперативно попадает на место, где его подхватывают специалисты для подключения, что заметно ускоряет процесс и бережет ценный ресурс — человеческие жизни.