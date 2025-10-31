Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход на электротягу затормозили — кто нажал на тормоз
Мини против мороза: модные трюки, которые спасают от холода и делают образ эффектным
Собачий язык любви сложнее, чем кажется: жесты, который важнее тысячи слов
Квартирный перекос: однушки захватывают рынок
Один зубчик — как золотой слиток: вот почему садоводы делят головку с благоговением
Зачем продвинутые хозяйки льют кофе в макароны: секрет ресторанного блюда из обычных продуктов
Голова ноет с первых минут дня: 5 скрытых причин утренней боли, о которых вы не догадывались
Три столпа рухнули: откровения Канчельскиса о причинах упадка российского футбола
Без химии и перчаток: способ, который победит кухонный жир за несколько минут

Декабрьский удар по НАТО: США выведет контингент из четырёх стран

1:35
Силовые структуры » Военные новости

Американские власти, по сведениям украинского портала Kyiv Post, планируют частично сократить свое военное присутствие в Восточной Европе.

шеврон сша
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шеврон сша

В декабре ожидается отвод подразделений из Болгарии, Венгрии и Словакии, что перекликается с недавними новостями о подобных шагах в Румынии.

Ранее издание, опираясь на анонимные источники в Вашингтоне и Брюсселе, сообщало о намерении США урезать гарнизон в Румынии.

По их данным, администрация Дональда Трампа уже проинформировала партнеров, а публичное заявление вот-вот прозвучит. Масштабы сокращения ограничатся размером одного батальона, но это лишь старт: за кулисами намекнули, что аналогичные корректировки затронут соседние страны к середине месяца.

Инсайдеры из кругов НАТО отметили, что Пентагон видит в этом "разумный" маневр: европейские армии окрепли, так что частичный пересмотр сил на континенте не вызовет проблем. В Вашингтоне подчеркивают минимальный характер изменений, а на 2026 год намекают на продолжение ротаций с возможным дальнейшим урезанием. При этом базы в Польше и балтийских государствах останутся нетронутыми.

Усиление американского контингента в Румынии произошло вскоре после февраля 2022-го, когда НАТО решило укрепить восточный рубеж. Там сейчас дислоцированы моторизованные группы и комплексы противоракетной обороны, что делало регион ключевым звеном альянса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Переход на электротягу затормозили — кто нажал на тормоз
Мини против мороза: модные трюки, которые спасают от холода и делают образ эффектным
Собачий язык любви сложнее, чем кажется: жесты, который важнее тысячи слов
Квартирный перекос: однушки захватывают рынок
Один зубчик — как золотой слиток: вот почему садоводы делят головку с благоговением
Зачем продвинутые хозяйки льют кофе в макароны: секрет ресторанного блюда из обычных продуктов
Голова ноет с первых минут дня: 5 скрытых причин утренней боли, о которых вы не догадывались
Три столпа рухнули: откровения Канчельскиса о причинах упадка российского футбола
Без химии и перчаток: способ, который победит кухонный жир за несколько минут
Тайна третьего ребёнка Нурлана Сабурова раскрыта: комики разгласили шокирующую правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.