Декабрьский удар по НАТО: США выведет контингент из четырёх стран

Американские власти, по сведениям украинского портала Kyiv Post, планируют частично сократить свое военное присутствие в Восточной Европе.
В декабре ожидается отвод подразделений из Болгарии, Венгрии и Словакии, что перекликается с недавними новостями о подобных шагах в Румынии.
Ранее издание, опираясь на анонимные источники в Вашингтоне и Брюсселе, сообщало о намерении США урезать гарнизон в Румынии.
По их данным, администрация Дональда Трампа уже проинформировала партнеров, а публичное заявление вот-вот прозвучит. Масштабы сокращения ограничатся размером одного батальона, но это лишь старт: за кулисами намекнули, что аналогичные корректировки затронут соседние страны к середине месяца.
Инсайдеры из кругов НАТО отметили, что Пентагон видит в этом "разумный" маневр: европейские армии окрепли, так что частичный пересмотр сил на континенте не вызовет проблем. В Вашингтоне подчеркивают минимальный характер изменений, а на 2026 год намекают на продолжение ротаций с возможным дальнейшим урезанием. При этом базы в Польше и балтийских государствах останутся нетронутыми.
Усиление американского контингента в Румынии произошло вскоре после февраля 2022-го, когда НАТО решило укрепить восточный рубеж. Там сейчас дислоцированы моторизованные группы и комплексы противоракетной обороны, что делало регион ключевым звеном альянса.
