Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш рост тает, пока вы сидите: вот что реально помогает остановить процесс
Небесный щит в действии: дроны Киева разбиваются о российскую оборону
Киберштурм на Киев: русские хакеры вскрыли секреты украинской обороны
Ужасающая авария на орловских трассах: щебень и металл в смертельной хватке
Трагедия на путях Подмосковья: машина против локомотива в сумерках
Страна на пределе: тело кричит о помощи — хроническая усталость больше не лечится сном и кофе
Зима близко, а ваши георгины ещё не готовы: вот что нужно сделать, чтобы они пережили морозы
Санкциям конец: США внезапно поддержали Сирию – всё дело в ИГИЛ*
В пустыне США нашли 300 скелетов: страшная находка связала Америку и Мексику

Секретный беспилотник взлетел: США впервые показали мощь YFQ-44A в небе

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон только что отметил прорыв в воздухе: военные летчики США успешно протестировали новейшую беспилотную машину, что сулит революцию в арсенале.

Американские военные
Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government
Американские военные

По информации из канцелярии руководителя воздушных сил Троя Мейнка, состоялся inauguralный взлет модели YFQ-44A, рожденной в недрах национальной кампании по созданию автономных аппаратов CCA.

Это достижение, по словам представителей ведомства, ярко иллюстрирует силу рыночного соперничества: оно не только разжигает свежие идеи, но и форсирует темпы производства. Теперь разработчики получили реальные показатели, которые помогут синхронизировать выпуск техники с нуждами фронта — быстро и в полном объеме.

Создателями прототипа выступила частная фирма Anduril, чьи инженеры вложили в проект передовые наработки. Такие тесты — не просто формальность, а ключ к доминированию в небе, где каждая секунда полета раскрывает потенциал для будущих миссий. Наблюдатели в оборонной сфере уже гадают, как эта машина встряхнет глобальный баланс сил.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Россияне решились: иноагентам объявили войну внутри страны
Киров создаёт двойника: новый туристический объект соединит прошлое и будущее города
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Обрезка деревьев в ноябре: секреты, которые сделают ваш сад здоровым и красивым
Осень пахнет корицей: простые десерты, которые превращают вечер в праздник тепла и уюта
Змеи раскрыли секрет безболезненной подагры: природа нашла то, что не смогла медицина
С 10 ноября ожидается интенсивный удар ОРВИ: высокая плотность населения сыграет злую шутку
Жильё, потерявшее чувство меры: где каждый метр — как трофей для богатых
Запах из контейнера? Один простой раствор убирает его за 10 минут — без химии
Волшебный порошок силы: как креатин заряжает мышцы — главное не забыть одну мелочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.