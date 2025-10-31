Секретный беспилотник взлетел: США впервые показали мощь YFQ-44A в небе

Вашингтон только что отметил прорыв в воздухе: военные летчики США успешно протестировали новейшую беспилотную машину, что сулит революцию в арсенале.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government Американские военные

По информации из канцелярии руководителя воздушных сил Троя Мейнка, состоялся inauguralный взлет модели YFQ-44A, рожденной в недрах национальной кампании по созданию автономных аппаратов CCA.

Это достижение, по словам представителей ведомства, ярко иллюстрирует силу рыночного соперничества: оно не только разжигает свежие идеи, но и форсирует темпы производства. Теперь разработчики получили реальные показатели, которые помогут синхронизировать выпуск техники с нуждами фронта — быстро и в полном объеме.

Создателями прототипа выступила частная фирма Anduril, чьи инженеры вложили в проект передовые наработки. Такие тесты — не просто формальность, а ключ к доминированию в небе, где каждая секунда полета раскрывает потенциал для будущих миссий. Наблюдатели в оборонной сфере уже гадают, как эта машина встряхнет глобальный баланс сил.