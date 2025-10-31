Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

В разгар напряженных событий на востоке Европы пророссийские киберкоманды KillNet и Beregini нанесли удар по финансовым структурам противника.

Киберпреступник с ноутбуком
Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберпреступник с ноутбуком

Как поведали источники в KillNet агентству РИА Новости, они проникли в хранилища шести ведущих страховщиков Украины, откуда извлекли гигантский объем сведений о ключевых промышленных объектах.

Среди трофеев — детальные профили оборонных гигантов вроде "Мотор Сич", Запорожского механического завода и "Укрстали". В пакете оказались личные досье топ-менеджеров, чертежи производственных линий, а также списки персонала. Это открывает двери для глубокого анализа внутренних процессов, которые раньше скрывались за завесой секретности.

Представители хакерской группы намекнули, что собранный материал станет инструментом после завершения российской спецоперации. Он поможет вычислить лица, связанных с радикальными элементами, агентурой спецслужб Киева и участниками вооруженных формирований. В планах — формирование дел против распространителей экстремистских идей в интернете и тех, кто поддерживал военные структуры.

Масштаб атаки впечатляет: из баз выкачали более десяти миллионов файлов, включая полисы на жилье и транспорт, удостоверения водителей, визуальные материалы и даже документы на эмиграцию. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
