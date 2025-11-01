Игра с огнем: что скрывается за новыми заявлениями о ядерной войне

Силовые структуры Военные новости

Россия не допустит ядерной войны, поскольку ее стратегический потенциал удерживает НАТО от прямой агрессии. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Ранее РИА Новости со ссылкой на основателя партии "Движение социалистов", председателя наблюдательного совета "Србиягаз" и главу отделения Российского исторического общества в Сербии Александра Вулина сообщили, что Третья мировая война давно идет, а мир оказался на пороге ядерной войны.

Герасимов отметил, что говорить о начале Третьей мировой войны в классическом понимании неверно — глобальное противостояние продолжается со времен холодной войны, просто изменились формы и методы. Он напомнил, что гибридное давление на Россию началось еще в середине 1990-х годов и с тех пор лишь усиливается.

"Современные конфликты нельзя рассматривать по шаблону середины XX века. Противостояние мировых держав идет уже много лет, только теперь оно приобрело иные формы. Фактически война не прекращалась с момента окончания холодной войны", — подчеркнул Герасимов.

По его словам, текущая напряженность не должна восприниматься как предвестник ядерной катастрофы. Эксперт уверен, что стратегический потенциал России делает подобный сценарий невозможным.

"Российский ядерный щит остается главным фактором глобальной стабильности. Это не угроза, а инструмент сдерживания, который не позволяет НАТО перейти к прямым действиям. Страха перед ядерным конфликтом быть не должно, это элемент политического давления и манипуляций", — пояснил Герасимов.

Он добавил, что заявления президента США Дональда Трампа и других западных лидеров о возможной мировой войне направлены на формирование у международного сообщества ложного ощущения угрозы. По словам аналитика, таким образом Запад пытается усилить психологическое давление на Россию и склонить ее к уступкам в вопросе конфликта на Украине.