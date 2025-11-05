Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Силовые структуры » Военные новости

Россия, Китай и США обладают наиболее развитыми космическими возможностями и ведут разработки противоспутниковых систем, однако пока воздерживаются от их применения. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Спутник CloudSat в представлении художника
Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник CloudSat в представлении художника

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Космические силы США готовятся развернуть две новые дистанционно управляемые системы, предназначенные для подавления спутников России и Китая.

По словам эксперта, Россия, Китай и США являются главными космическими державами, активно работающими над совершенствованием противоспутниковых технологий. Однако их применение сдерживается международным мораторием на размещение оружия в космосе и осознанием последствий таких действий.

"Пока противоспутниковые системы не используются на орбите. Существует международный мораторий, который не позволяет выводить вооружения в космос. Поэтому разработки ведутся, но до практического применения дело не доходит", — отметил Михайлов.

Он подчеркнул, что Россия располагает средствами, способными поражать спутники с земли, включая современные зенитные комплексы, такие как С-500. При этом использование подобных технологий, по его словам, может привести к масштабным сбоям в работе глобальной инфраструктуры.

"Применение противоспутникового оружия откроет ящик Пандоры. Это вызовет потерю связи, навигации и других критически важных систем. Поэтому, полагаю, мировое сообщество постарается не допустить реализации подобных сценариев", — заключил Михайлов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
