Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая

Россия, Китай и США обладают наиболее развитыми космическими возможностями и ведут разработки противоспутниковых систем, однако пока воздерживаются от их применения. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Космические силы США готовятся развернуть две новые дистанционно управляемые системы, предназначенные для подавления спутников России и Китая.
По словам эксперта, Россия, Китай и США являются главными космическими державами, активно работающими над совершенствованием противоспутниковых технологий. Однако их применение сдерживается международным мораторием на размещение оружия в космосе и осознанием последствий таких действий.
"Пока противоспутниковые системы не используются на орбите. Существует международный мораторий, который не позволяет выводить вооружения в космос. Поэтому разработки ведутся, но до практического применения дело не доходит", — отметил Михайлов.
Он подчеркнул, что Россия располагает средствами, способными поражать спутники с земли, включая современные зенитные комплексы, такие как С-500. При этом использование подобных технологий, по его словам, может привести к масштабным сбоям в работе глобальной инфраструктуры.
"Применение противоспутникового оружия откроет ящик Пандоры. Это вызовет потерю связи, навигации и других критически важных систем. Поэтому, полагаю, мировое сообщество постарается не допустить реализации подобных сценариев", — заключил Михайлов.
