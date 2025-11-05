Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыцарь на футбольном поле: как Дэвид Бекхэм заслужил почётный старинный титул
Под землёй идёт реакция, о которой не знают люди — она длится десятилетиями и не остановится
Отвернется ли Запад от Киева? Заявление Порошенко вызвало тревогу на Украине
Без инструментов и затрат: как вручную отполировать кузов до блеска
Развитие Ростовской области: основные результаты первого года работы губернатором Юрия Слюсаря
Перестаньте переворачивать дом: вещь найдётся сама, если перезагрузить мозг этим методом
Медведи-призраки: почему Канада оберегает самых загадочных зверей планеты
Грибы растут у забора, а не в чаще: секрет, который превращает двор в грибное царство
Цезарь с крабовыми палочками: как создать новый вкус классического салата с азиатскими нотками

В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда

1:27
Силовые структуры » Военные новости

Блокада Калининградской области, согласно военной доктрине России, приравнивается к акту агрессии и может привести к масштабному вооруженному конфликту. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Ранее "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко сообщили, что НАТО активно разрабатывает механизмы блокады Калининградской области.

Колесник подчеркнул, что любые попытки изоляции региона будут иметь тяжелые последствия не только для Европы, но и для всей системы международной безопасности. Он напомнил, что по российской военной доктрине блокада любого субъекта Российской Федерации рассматривается как начало военных действий и требует немедленного реагирования.

"Блокада Калининградской области — это фактически объявление войны. Европа должна понимать, что подобный шаг приведет к уничтожению ее самой. Наши вооруженные силы находятся в постоянной готовности, и ответ не заставит себя ждать", — заявил депутат.

Он отметил, что Россия внимательно отслеживает действия НАТО и готова оперативно реагировать на любую реальную угрозу. По словам парламентария, разговоры о возможной блокаде носят провокационный характер и направлены на дестабилизацию обстановки в регионе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Мир в миниатюре: 10 японских сувениров, в которые влюбляются с первого взгляда
Забытая вещь из шкафа снова диктует стиль: мода делает шаг назад, чтобы удивить
Театральная династия: Дмитрий Ячевский бурит старые традиции в современных амплуа
Страх берет в заложники даже с правами в кармане: как перестать бояться дороги
Мороз — не враг, а лекарство: главная ошибка, которую совершают почти все в сезон ОРВИ
В Госдуме оценили возможность возвращения продовольственных талонов в РФ
Кофе — больше не напиток для всех? Рост цен ставит под вопрос доступность
Выбирать страх и боль, чтобы почувствовать жизнь: зачем человека тянет к неприятным развлечениям
Как Алсу изменила себя: новый образ жизни без кофе, сахара и усталости
Город, стоящий на костях: кто и зачем превратил подземный Париж в гигантскую могилу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.