В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Блокада Калининградской области, согласно военной доктрине России, приравнивается к акту агрессии и может привести к масштабному вооруженному конфликту. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

Ранее "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко сообщили, что НАТО активно разрабатывает механизмы блокады Калининградской области.

Колесник подчеркнул, что любые попытки изоляции региона будут иметь тяжелые последствия не только для Европы, но и для всей системы международной безопасности. Он напомнил, что по российской военной доктрине блокада любого субъекта Российской Федерации рассматривается как начало военных действий и требует немедленного реагирования.

"Блокада Калининградской области — это фактически объявление войны. Европа должна понимать, что подобный шаг приведет к уничтожению ее самой. Наши вооруженные силы находятся в постоянной готовности, и ответ не заставит себя ждать", — заявил депутат.

Он отметил, что Россия внимательно отслеживает действия НАТО и готова оперативно реагировать на любую реальную угрозу. По словам парламентария, разговоры о возможной блокаде носят провокационный характер и направлены на дестабилизацию обстановки в регионе.