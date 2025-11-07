Возможное контрнаступление ВСУ: на что готов пойти Зеленский

Силовые структуры Военные новости

Украина продолжит предпринимать локальные наступательные действия, однако успешность масштабного контрнаступления сомнительна из-за растущего преимущества России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Ранее журналист Кристоф Ваннер в эфире телеканала Die Welt заявил, что Владимир Зеленский теряет позиции и может решиться на новое масштабное контрнаступление, даже если это потребует больших жертв, чтобы удержать власть.

Кашин отметил, что Украина будет пытаться вести наступательные и контрнаступательные действия на протяжении всего конфликта. По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины сосредоточены на попытках остановить продвижение российских войск в районах Покровска и Купянска.

"Успешность возможного контрнаступления зависит от множества факторов — подготовки, наличия резервов, технологий и фактора внезапности. Однако сейчас у России значительное и растущее преимущество, поэтому предсказать действия Киева невозможно. На отдельных направлениях ситуация может развиваться непредсказуемо, но стратегически инициатива остается за Москвой", — подчеркнул Кашин.

Эксперт подчеркнул, что возможность новых наступательных действий Киева напрямую зависит от наличия у ВСУ резервов и ресурсов. Если таких возможностей не будет, отметил Кашин, украинская армия не сможет перейти в активное наступление и будет терять инициативу на фронте.