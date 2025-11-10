Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Москва может ужесточить предложенные Украине условия мирного урегулирования, если Киев продолжит отвергать компромиссы. Об этом Pravda.Ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ранее The New York Post со ссылкой на действующего посла Украины в Великобритании и бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного сообщила, что Киев не согласен с условиями российской стороны, поскольку они означали бы капитуляцию.

Дандыкин отметил, что Украина упускает возможности для переговоров, которые могли бы смягчить последствия конфликта. По его словам, нежелание Киева идти на компромисс делает будущие условия Москвы неизбежно более жесткими.

"Россия может пересмотреть предложенные Украине условия урегулирования конфликта, но лишь в сторону ужесточения. Киев последовательно отвергает варианты, которые могли бы сохранить ему более мягкие позиции. Каждое новое несогласие лишь приближает момент, когда требования Москвы станут значительно жестче", — заявил он.

Эксперт добавил, что Залужный своими заявлениями стремится обозначить политическую самостоятельность и претендует на роль альтернативы Владимиру Зеленскому. По словам Дандыкина, посол отражает интересы западных партнеров и выстраивает собственную линию поведения, демонстрируя готовность к смене власти в Киеве.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
