В Госдуме отреагировали на сообщения о подготовке британского спецназа к рейдам у берегов России

Подготовка британского спецназа к захвату нефтяных вышек у российских берегов может привести к жесткому ответу Москвы и тяжелым последствиям для участников таких операций. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к прибрежным рейдам и захвату нефтяных вышек у берегов России.

Колесник подчеркнул, что любые попытки провести подобные операции против России встретят немедленный и жесткий ответ. Он отметил, что подобные действия западных спецслужб не останутся безнаказанными, а их организаторы должны понимать последствия своих шагов.

"Для них это может закончиться крайне плачевно — они просто исчезнут. Мы предупреждены, а значит, готовы к любому развитию событий. Те, кто попытается реализовать подобные планы, будут уничтожены", — заявил он.

По словам депутата, Россия уже имеет опыт противодействия подобным провокациям, включая попытки вербовки российских летчиков. Он добавил, что часть участников подобных акций, возможно, будет задержана для получения информации, а остальные понесут заслуженное наказание.