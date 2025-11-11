Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Силовые структуры » Военные новости

Подготовка британского спецназа к захвату нефтяных вышек у российских берегов может привести к жесткому ответу Москвы и тяжелым последствиям для участников таких операций. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Война, армия США
Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.
Война, армия США

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к прибрежным рейдам и захвату нефтяных вышек у берегов России.

Колесник подчеркнул, что любые попытки провести подобные операции против России встретят немедленный и жесткий ответ. Он отметил, что подобные действия западных спецслужб не останутся безнаказанными, а их организаторы должны понимать последствия своих шагов.

"Для них это может закончиться крайне плачевно — они просто исчезнут. Мы предупреждены, а значит, готовы к любому развитию событий. Те, кто попытается реализовать подобные планы, будут уничтожены", — заявил он.

По словам депутата, Россия уже имеет опыт противодействия подобным провокациям, включая попытки вербовки российских летчиков. Он добавил, что часть участников подобных акций, возможно, будет задержана для получения информации, а остальные понесут заслуженное наказание.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

