1:55
Силовые структуры » Военные новости

Британское участие в операциях против России носит системный характер и проявляется в ряде терактов и диверсий. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ракета "Кинжал"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета "Кинжал"

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) сообщил, что Федеральная служба безопасности России сорвала операцию украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31. По данным ведомства, к подготовке диверсии были причастны сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины и их британские кураторы.

Герасимов отметил, что Великобритания давно ведет скрытую войну против России, используя украинские структуры и спецслужбы как посредников. Он подчеркнул, что за рядом крупных терактов и диверсий, включая атаку в Крокус Сити и удары беспилотников по российским аэродромам, стоит американо-британская сеть, действующая под прикрытием.

"Британия уже давно ведет против России негласную войну. За многими терактами, в том числе в Крокус Сити, стоят именно британские спецслужбы. Они действуют через новую американо-английскую структуру, связанную с Викторией Нуланд, и проводят террористические операции на территории Российской Федерации", — сказал он.

По словам эксперта, в структурах западных спецслужб появились новые подразделения, которые целенаправленно работают против России. Он отметил, что российские контрразведывательные органы уже умеют пресекать такие операции, однако для достижения более высокого уровня эффективности потребуется от пяти до семи лет. Герасимов подчеркнул, что за это время необходимо обновить кадровый состав, улучшить подготовку специалистов и скорректировать задачи в соответствии с новыми угрозами.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
