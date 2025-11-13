Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Силовые структуры » Военные новости

Сценарий немедленной остановки боевых действий на текущей линии соприкосновения выглядит крайне маловероятным из-за позиции Запада и объективной ситуации на фронте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Военные РФ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные РФ

Ранее министры иностранных дел стран G7 на встрече в Канаде выразили поддержку Киеву и выступили за немедленное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Михайлов отметил, что позиции западных игроков разрознены, и одновременно ведутся разные форматы переговоров — от контактов США до стамбульской площадки по обмену военнопленными. По его словам, России важно определять приоритетные каналы общения, поскольку единой линии у партнеров Киева нет.

"Коллективный Запад действует разнонаправленно и не имеет общего подхода к переговорам с Россией. США ведут собственный трек, в Стамбуле обсуждаются военнопленные, а Кремль контактирует с отдельными европейскими лидерами. В Европе также нет единства: одни государства поддерживают российскую позицию, другие — нет. В такой ситуации Россия выбирает те форматы, где диалог имеет практический смысл", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что западная риторика уже отошла от заявлений о победе Украины и возвращении всех территорий, сместившись к попыткам хотя бы удержать текущую линию. Главная задача Запада сейчас — замедлить российское наступление и выиграть время для Киева.

"Российские условия известны всем западным странам и много раз озвучивались. Это освобождение новых регионов, прекращение боевых действий и остановка поставок вооружений Киеву. США, европейские лидеры и НАТО знают эти требования, но не готовы их принимать. Поэтому говорить о реалистичном мирном сценарии не приходится", — подчеркнул эксперт.

Михайлов отметил, что любые западные мирные планы направлены лишь на сдерживание России, а обстрелы Донбасса и российских приграничных регионов продолжатся, пока на части территорий остаются силы Киева. Он подчеркнул, что Москва не примет предложения, которые ранее уже отвергала, и будет действовать строго в рамках собственных интересов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
