В Дагестане обсудили вовлечение казаков в мобилизационный резерв
Силовые структуры » Военные новости

На прошедшем Совете атаманов Кизлярского особого приграничного округа Терского казачьего войска были обсуждены ключевые вопросы ближайшего будущего казачества в регионе.

Совет атаманов Кизлярского особого приграничного округа Терского казачьего войска
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Совет атаманов Кизлярского особого приграничного округа Терского казачьего войска

Участники встречи рассмотрели стратегии развития округа, а также работу с молодым поколением и укрепление молодёжной организации.

Особое внимание уделили созданию условий для вовлечения казаков в мобилизационный людской резерв, чтобы обеспечить фронт казаками-добровольцами.

Об атамане Кизлярского особого приграничного казачьего округа

Василий Наумочкин, возглавляющий Кизлярский особый приграничный окружной казачий округ Терского казачьего войска, зарекомендовал себя как опытный офицер и эффективный руководитель.

Его заслуги особенно ярко проявились в зоне проведения специальной военной операции. Он стал первым командиром интернационального добровольческого батальона "Каспий". Василий Наумочкин провёл полгода непосредственно на передовой, проявил храбрость при выполнении боевых задач.

Поддержка участников СВО

Отдельная часть дискуссии была посвящена роли казаков в специальной военной операции. Были проработаны вопросы поддержки бойцов казачьей разведбригады "Терек", включая меры по их обеспечению и мотивации. Это подчеркнуло важность единства передовой и тыла для оказания эффективной и точечной помощи казакам-добровольцам, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.

Символический дар казачьему округу

В знак особого уважения атаману Василию Наумочкину, Всероссийский атаман казачьего общества Виталий Кузнецов передал картину "Установка казаками Поклонного креста на освобождённых территориях 21 декабря 2024 года". Это полотно уже стало негласным символом не только боевого, но и духовного вклада казаков в защиту Отечества.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
