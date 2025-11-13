Попытка угона российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой "Кинжал", может стать катализатором для прямого столкновения НАТО с Россией.
Этот инцидент вписывается в цепочку действий, направленных на обострение ситуации до предела. Материал об этом публикует издание "Военное дело".
Эксперты отмечают, что такие маневры Запада рассчитаны на то, чтобы перевести конфликт в фазу, где ядерная угроза станет реальной. Россия, в свою очередь, вынуждена реагировать на растущую напряженность, что усложняет любые переговоры. В итоге обе стороны рискуют оказаться в патовой позиции, где компромисс кажется единственным выходом.
Ростислав Ищенко, известный политолог, видит в угоне самолета часть стратегии по вовлечению альянса в открытое противостояние. По его мнению, цель — эскалация до уровня, близкого к ядерному, чтобы ослабить позиции Москвы в переговорах. Это позволит Западу навязать статус-кво, избегая полного поражения.
"Попытка угона самолёта — это одна из серии провокаций с целью втянуть НАТО вместе с США в конфликт с Россией. Это нужно для того, чтобы вывести кризис на предъядерный уровень. Тем самым сбить российские требования по урегулированию конфликта и выйти на некую ничью, которая устроит Запад — заморозить все как есть, лишь бы не было ядерной войны", — объясняет Ищенко.
Аналитик подчеркивает рискованность подхода: Запад не может предугадать реакцию России на каждый шаг. Однако альтернативы нет, поскольку текущая динамика конфликта требует повышения ставок. В результате оппоненты оказываются в ловушке взаимных угроз, где любой просчет чреват катастрофой.
Европейский союз оказался в тяжелом положении после ставки на быструю победу над Россией. Теперь Брюссель ищет пути к заморозке ситуации, чтобы избежать худшего сценария. Ищенко сравнивает это с попыткой вырвать ничью в проигрышной партии, апеллируя к глобальной ответственности.
Эксперт передает логику Запада: эскалация должна заставить Россию осознать, что противник — уже не только Украина, но и весь блок НАТО. Это создает предлог для паузы в боевых действиях под предлогом предотвращения мировой войны. Такой маневр выглядит отчаянным, но последовательным в условиях тупика.
"Евросоюз в глубочайшем кризисе из-за того, что поставил все на победу над Россией. Это попытка на грани фола вытащить ничью, а потом сказать: "Вот видите, у нас с вами хуже, чем Карибский кризис. Давайте все сейчас заморозим, а потом будем договариваться. Ведь это вы уже не с Украиной воюете, а с США. Надо чувствовать ответственность за весь мир. Поэтому давайте остановимся"", — объясняет позицию Запада Ищенко.
В итоге расчет строится на страхе взаимного уничтожения, где обе стороны предпочтут перемирие тотальной войне. Политолог подчеркивает, что Запад не способен деэскалировать на прежнем уровне, поэтому вынужден играть ва-банк. Это делает ситуацию предсказуемо опасной, с риском непредвиденных последствий.
