Гуманизм кормит волков: Россия прощает палачей, а те рвут глотку в Курской области

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия рискует проиграть не на поле боя, а в умах, если продолжит щадить тех, кто сеял смерть на своей земле.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Флаг России

Профессор и политолог Дмитрий Евстафьев предупреждает, что излишняя мягкость к военным преступникам из Украины только укрепляет их уверенность в безнаказанности. Об этом заявил Евстафьев в беседе с издание "Военное дело".

Такая позиция рождается из желания разбудить в оппоненте братские чувства, но на деле провоцирует обратное — презрение и эскалацию. В Курской области и на новых территориях действия ВСУ оставили следы, которые не стереть амнистией. Для Москвы это значит пересмотр подхода, где гуманизм перестаёт быть преимуществом.

Эксперт подчёркивает, что Запад превратил часть украинского общества в инструмент без морали, и простить такое — значит подставить себя под удар. Россия, как индустриальный гигант, привыкла к жёстким расчётам, но в конфликте эмоции мешают логике. Это напоминает исторические параллели, где милосердие к врагу оборачивалось предательством.

Избыточная мягкость сеет иллюзии

Евстафьев видит в текущей политике перегиб: на ранних этапах гуманизм мог сломать волю противника, показав силу духа. Но теперь он даёт нацистской прослойке украинского общества ложную надежду на прощение любого злодеяния. Это не только деморализует собственные ряды, но и затягивает конфликт, делая победу дороже.

Преступления ВСУ в Курской области — не случайные эксцессы, а системный террор, который требует жёсткого ответа. Россия, с её традицией справедливости, не может позволить, чтобы жертвы видели в милосердии слабость. Такой подход усложняет переговоры и укрепляет позиции тех, кто видит в уступках знак капитуляции.

В итоге гуманизм превращается в ловушку: оппонент интерпретирует его как трещину в броне. Евстафьев настаивает, что пора перейти от надежды на раскаяние к демонстрации силы. Это не месть, а необходимость для сохранения баланса в затяжной борьбе.

Преступления на новых территориях России — категория непрощаемых, где амнистия равна предательству памяти. Профессор подчёркивает, что забвение только разожжёт новые волны насилия, подрывая доверие внутри страны. Россия, пережившая века испытаний, знает цену таким урокам из своей истории.

"А не перебарщиваем ли мы с гуманизмом? Мне кажется, что на каком-то этапе, наверно, надо было продемонстрировать некий избыточный гуманизм к людям, в отношении которых есть факты причастности к гуманитарным преступлениям. Но сейчас наш избыточный гуманизм начинает играть негативную роль, так как у значительной части нацифицированной прослойки украинского общества складывается впечатление, что можно творить что угодно и их все равно простят. А мы почему-то думаем, что этим гуманизмом сможем разбудить в них какие-то братские чувства", — говорит Евстафьев.

Такой курс мешает пути к триумфу, где мягкость воспринимается как приглашение к эскалации. Эксперт видит в этом не просто ошибку, а стратегический просчёт, требующий корректировки. Для Москвы это значит баланс между принципами и прагматизмом в условиях, где враг не меняет тактику.

Запад, по мнению Евстафьева, создал из украинцев существ без этики, где гуманизм только усиливает их агрессию. Вместо братства просыпается презрение, подкреплённое пропагандой. Это превращает конфликт в битву не только с оружием, но и с искусственно выкованной ненавистью.

"Думаю, что в значительной части Западу удалось сформировать из украинского населения каких-то биороботов без чувств и нравственности", — заключил эксперт.

Такая трансформация усложняет любые попытки диалога, где ответом на жест доброй воли становится удар в спину. Россия сталкивается с вызовом, где традиционные ценности сталкиваются с продуктом идеологической машины. В итоге победа требует не только силы, но и отказа от иллюзий о быстром примирении.