В воздушной войне назревает перелом: что изменилось в тактике украинских беспилотников

ВСУ накапливают дроны и проводят разведку перед атаками — военный эксперт Клупов
2:39
Силовые структуры » Военные новости

Рост числа украинских беспилотников связан с их накоплением и предварительными разведывательными запусками, которые позволяют противнику точнее обходить российские ПВО. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беспилотник

Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО сбили за ночь 216 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

Клупов подчеркнул, что такие масштабные массированные запуски украинских беспилотников не являются чем-то принципиально новым и уже происходили ранее. По его словам, суточные показатели в районе двухсот дронов превышают средние значения, но не являются рекордными.

Он пояснил, что Украина не утратила возможность производить беспилотники, а также накапливает их для последующих массовых запусков. Кроме того, перед крупными атаками ВСУ проводят тестовые серии запусков для уточнения расположения российских систем ПВО и выявления оптимальных маршрутов.

"По разным направлениям они изучают расположение наших зенитных ракетных батарей, радиотехническую сеть, высоты, на которых мы дежурим, и возможные маршруты обхода. Обобщают эти данные с космическими съемками США и НАТО, что дает им общую картину для более эффективного применения беспилотников", — отметил эксперт.

Клупов добавил, что украинские беспилотные аппараты стали активно менять высоты и направления движения, обходя российские позиции по руслам рек и малозащищенным участкам. По его словам, такая тактика увеличивает время подлета, но заметно повышает вероятность прохождения через зоны дежурства российских расчетов.

"Они маневрируют по высоте и направлениям, стараясь обходить районы высокой плотности наших средств ПВО и выбирая траектории с наименьшим риском поражения. Это делает их маршрут более протяженным, но повышает живучесть аппаратов. В дальнейшем такие методы они, вероятно, будут развивать и усложнять", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что сохраняющаяся внешняя поддержка позволяет Украине поддерживать высокий темп атак и постоянно совершенствовать методы применения беспилотников. По словам Клупова, рост интенсивности таких налетов может продолжиться, если не будет нанесен существенный ущерб инфраструктуре и коммуникациям, обеспечивающим работу украинского военного производства.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
