В воздушной войне назревает перелом: что изменилось в тактике украинских беспилотников

Рост числа украинских беспилотников связан с их накоплением и предварительными разведывательными запусками, которые позволяют противнику точнее обходить российские ПВО. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.
Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО сбили за ночь 216 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.
Клупов подчеркнул, что такие масштабные массированные запуски украинских беспилотников не являются чем-то принципиально новым и уже происходили ранее. По его словам, суточные показатели в районе двухсот дронов превышают средние значения, но не являются рекордными.
Он пояснил, что Украина не утратила возможность производить беспилотники, а также накапливает их для последующих массовых запусков. Кроме того, перед крупными атаками ВСУ проводят тестовые серии запусков для уточнения расположения российских систем ПВО и выявления оптимальных маршрутов.
"По разным направлениям они изучают расположение наших зенитных ракетных батарей, радиотехническую сеть, высоты, на которых мы дежурим, и возможные маршруты обхода. Обобщают эти данные с космическими съемками США и НАТО, что дает им общую картину для более эффективного применения беспилотников", — отметил эксперт.
Клупов добавил, что украинские беспилотные аппараты стали активно менять высоты и направления движения, обходя российские позиции по руслам рек и малозащищенным участкам. По его словам, такая тактика увеличивает время подлета, но заметно повышает вероятность прохождения через зоны дежурства российских расчетов.
"Они маневрируют по высоте и направлениям, стараясь обходить районы высокой плотности наших средств ПВО и выбирая траектории с наименьшим риском поражения. Это делает их маршрут более протяженным, но повышает живучесть аппаратов. В дальнейшем такие методы они, вероятно, будут развивать и усложнять", — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что сохраняющаяся внешняя поддержка позволяет Украине поддерживать высокий темп атак и постоянно совершенствовать методы применения беспилотников. По словам Клупова, рост интенсивности таких налетов может продолжиться, если не будет нанесен существенный ущерб инфраструктуре и коммуникациям, обеспечивающим работу украинского военного производства.
