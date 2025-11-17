НАТО готовится к войне с Россией. Когда ждать удара и какие сценарии отрабатываются

Бундесвер анонсировал войну с РФ в 2028-2029 годах

Министр обороны Германии Борис Писториус произнёс фразу, которая прозвучала как выстрел: "Военные эксперты считают, что мы провели последнее мирное лето".

Писториус говорит так потому, что опирается не на страхи, а на оценки германского Генштаба, разведки и стратегические документы НАТО.

Главный военный Германии, генерал-инспектор Бундесвера Карстен Бройер, уже открыто заявил: к 2029 году Россия восстановит наступательную мощь в полном объёме, — и ей надо любой ценой помешать это сделать.

Федеральная разведка BND придерживается той же линии: если конфликт на Украине завершится в пользу России, то столкновение с альянсом может наступить до 2030 года.

В штабах НАТО ходят и более ранние расчёты — возможный 2028 год, а председатель Военного комитета Роб Бауэр считает — война случится между 2027–2031 годами.

Слова европейских лидеров лишь подтверждают: политический язык уже перестроился под военный.

Макрон, ещё недавно склонный к дипломатии, теперь заявляет: "Россия стала угрозой для Франции и для Европы", подчёркивая: "Мы не можем позволить России победить". Он даже допустил, что НАТО не исключает отправку войск на Украину.

Премьер Эстонии Кая Каллас предупредила: "Речь о трёх-пяти годах". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала: "Угроза войны может быть неминуемой… Мир больше нельзя воспринимать как должное".

Министр обороны Дании подтвердил те же сроки, а глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил прямо: "Мы живём не после войны, а перед ней. Нужно быть готовыми к войне. С Россией."

Под риторику подложены официальные документы.

В новой Стратегической концепции НАТО Россия — "самая значительная и прямая угроза". В морской стратегии альянса 2025 года Россия обозначена как ключевой противник в океане, включая ядерный компонент.

В оперативных планах НАТО Россия уже не "фактор риска", а враг. Дословно — "the principal enemy", "the chief adversary", то есть "главный враг", "основной противник".

Спусковые механизмы возможной войны давно названы:

ввод войск НАТО на территорию Украины,

захват Приднестровья

блокирование калининградского коридора,

сбитый российский самолёт в зоне спорной юрисдикции — над Балтийским морем, у польской границы, в Арктике.

Эти сценарии отрабатываются в военных играх.

Москва каждый раз отвечает: если начнётся эскалация, ответ будет несимметричным — ядерным. Одному государству невозможно соревноваться с целым блоком по численности, поэтому — придётся "бахнуть".

Остаётся только надеяться, что прошлое лето всё-таки не было последним с солнечным, а не ядерным загаром.

Я́дерное сде́рживание — составная часть стратегического сдерживания, предотвращение каких-либо действий противника посредством угрозы применения ядерного оружия. Под ядерным сдерживанием подразумевается, что обладание ядерным оружием каким-либо государством вызывает страх остальных и, следовательно, гарантирует ей безопасность и защиту от нападения агрессоров.



НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. В настоящее время членами НАТО являются 32 страны.



Ка́зус бе́лли (лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент») — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны.



Ядерная доктрина Российской Федерации — основополагающий публичный документ, регламентирующий принципы и условия использования ядерного потенциала страны. В ноябре 2024 года утверждена новая редакция ядерной доктрины РФ. Документ разрешает ядерный ответ не только на прямую ядерную угрозу, но и на критическую угрозу суверенитету с использованием обычных вооружений. Агрессия со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет расцениваться как совместное нападение. Действия любой страны-участницы военного блока рассматриваются как агрессия всего альянса. Новым положением стало включение в перечень угроз массированного применения средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты.

