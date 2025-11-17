НАТО готовится к войне с Россией. Когда ждать удара и какие сценарии отрабатываются

Министр обороны Германии Борис Писториус произнёс фразу, которая прозвучала как выстрел: "Военные эксперты считают, что мы провели последнее мирное лето".
Писториус говорит так потому, что опирается не на страхи, а на оценки германского Генштаба, разведки и стратегические документы НАТО.
Главный военный Германии, генерал-инспектор Бундесвера Карстен Бройер, уже открыто заявил: к 2029 году Россия восстановит наступательную мощь в полном объёме, — и ей надо любой ценой помешать это сделать.
Федеральная разведка BND придерживается той же линии: если конфликт на Украине завершится в пользу России, то столкновение с альянсом может наступить до 2030 года.
В штабах НАТО ходят и более ранние расчёты — возможный 2028 год, а председатель Военного комитета Роб Бауэр считает — война случится между 2027–2031 годами.
Слова европейских лидеров лишь подтверждают: политический язык уже перестроился под военный.
Под риторику подложены официальные документы.
В новой Стратегической концепции НАТО Россия — "самая значительная и прямая угроза". В морской стратегии альянса 2025 года Россия обозначена как ключевой противник в океане, включая ядерный компонент.
В оперативных планах НАТО Россия уже не "фактор риска", а враг. Дословно — "the principal enemy", "the chief adversary", то есть "главный враг", "основной противник".
Спусковые механизмы возможной войны давно названы:
Эти сценарии отрабатываются в военных играх.
Москва каждый раз отвечает: если начнётся эскалация, ответ будет несимметричным — ядерным. Одному государству невозможно соревноваться с целым блоком по численности, поэтому — придётся "бахнуть".
Остаётся только надеяться, что прошлое лето всё-таки не было последним с солнечным, а не ядерным загаром.
Уточнения
Я́дерное сде́рживание — составная часть стратегического сдерживания, предотвращение каких-либо действий противника посредством угрозы применения ядерного оружия. Под ядерным сдерживанием подразумевается, что обладание ядерным оружием каким-либо государством вызывает страх остальных и, следовательно, гарантирует ей безопасность и защиту от нападения агрессоров.
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. В настоящее время членами НАТО являются 32 страны.
Ка́зус бе́лли (лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент») — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны.
Ядерная доктрина Российской Федерации — основополагающий публичный документ, регламентирующий принципы и условия использования ядерного потенциала страны. В ноябре 2024 года утверждена новая редакция ядерной доктрины РФ. Документ разрешает ядерный ответ не только на прямую ядерную угрозу, но и на критическую угрозу суверенитету с использованием обычных вооружений. Агрессия со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет расцениваться как совместное нападение. Действия любой страны-участницы военного блока рассматриваются как агрессия всего альянса. Новым положением стало включение в перечень угроз массированного применения средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты.
