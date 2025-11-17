Волжское казачье войско направило добровольцев в зону СВО

В Волжском казачьем войске прошла торжественная церемония отправки новой группы казаков-добровольцев в зону специальной военной операции. Бойцы присоединятся к казачьему добровольческому батальону "Ермак" (БАРС-15), где будут выполнять задачи на передовой.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Отправка казаков-добровольцев на специальную военную операцию

Благословение и духовная поддержка

Перед выездом воинов благословил настоятель Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших" иерей Михаил Жегалин. Молебен стал важным моментом единения, подчеркнувшим духовную основу служения казакам.

Трудно в учении — легко в бою

Все добровольцы пройдут интенсивное обучение по основным направлениям: от огневой и тактической подготовки до инженерных работ и оказания медицинской помощи. Это позволит каждому бойцу быть полностью готовым к выполнению поставленных задач в сложных условиях.

Атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян отметил: "Среди отправляющихся много казаков, заключивших контракт неоднократно, включая ветеранов. Они осознают важность задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. Защищая Родину и народ, казаки войска надёжно выполняют боевые обязанности".

Помощь семьям и гуманитарная поддержка

Войско активно работает с родственниками добровольцев, помогая решать их повседневные вопросы и предоставляя необходимую помощь. Кроме того, казачьи общества организовали регулярный сбор гуманитарных грузов для батальона "Ермак", обеспечивая фронт всем необходимым.