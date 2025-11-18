Су-57 перешагивает свое поколение: российский истребитель уже дышит в спину элите мирового неба

Су-57 обладает высоким экспортным потенциалом — военный эксперт Дандыкин

Российский истребитель Су-57 поколения 4++ по своим характеристикам близок к самолетам пятого поколения и способен успешно конкурировать с западными аналогами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

Ранее ТАСС со ссылкой на генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадима Бадеху сообщило, что два многоцелевых истребителя Су-57 уже поступили в распоряжение иностранного заказчика.

По словам Дандыкина, Су-57 является основным тяжелым истребителем России поколения 4++, который обладает рядом характеристик пятого поколения. Эксперт пояснил, что эта машина зарекомендовала себя на международных выставках и в боевых условиях, подтвердив высокий уровень технического совершенства.

"Су-57 сегодня — наш основной тяжелый истребитель поколения 4++. По своим характеристикам он максимально приближен к пятому поколению. Машина показала высокую эффективность и надежность в эксплуатации", — отметил Дандыкин.

Он уточнил, что истребитель уже применялся при сопровождении официальных делегаций и участвовал в боевых операциях, где подтвердил свои возможности. По словам эксперта, самолет обладает серьезным экспортным потенциалом и востребован у дружественных государств.

"Су-57 имеет большой потенциал на внешнем рынке и будет активно поставляться союзным странам. Он играет ключевую роль в оснащении российских Воздушно-космических сил. Это надежный и универсальный самолет, отвечающий современным требованиям", — подчеркнул военный эксперт.

Дандыкин добавил, что российские истребители выгодно отличаются от западных по соотношению цены и качества, особенно на фоне американских F-35, которые имеют ряд эксплуатационных недостатков. По его словам, отечественные производители способны уверенно конкурировать с ведущими западными авиастроительными компаниями.