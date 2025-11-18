Вашингтон скрипит зубами: чем обернется ультимативный план Трампа против Москвы

Россия не поддастся ультиматуму США — политолог Живов

Российское руководство не реагирует на ультимативный тон Запада и не намерено поддаваться давлению извне. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, военный волонтер и публицист, председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что научный сотрудник корпорации RAND (организация признана нежелательной в РФ) Дженнифер Кавано предложила президенту США Дональду Трампу радикальный план урегулирования украинского конфликта. По ее мнению, Вашингтон должен выдвинуть Москве жесткое условие: либо немедленное начало переговоров по глобальной безопасности, либо утрата любого шанса на заключение сделки с США.

По словам Живова, ультимативные заявления со стороны Запада или Америки не способны повлиять на позицию Москвы. Он отметил, что Россия уже продемонстрировала, любые попытки давления оказываются безрезультатными.

"Наш президент уже дал понять и западным странам, и Европе, что разговаривать с Россией в ультимативном тоне бесполезно. Никаких значимых эффектов такие заявления не вызывают, только укрепляют решимость нашего руководства. У нас есть целый ассортимент оружия судного дня, который способен любого оппонента обратить в прах", — отметил Живов.

Он добавил, что военная и экономическая устойчивость России не позволяют рассчитывать на успех подобных шагов. По его словам, даже если США попытаются выставить ультиматум, их действия вряд ли будут последовательными.

"Они могут выдвинуть ультиматум, но затем отступить, пообещать одно, а реализовать лишь часть сказанного. В Америке стараются избегать резких шагов в отношении России, понимая, что подобные действия только осложняют ситуацию. Поэтому угрозы вполне возможны, но за ними, скорее всего, не последует никаких реальных действий", — заключил Живов.