Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Польше найдено место захоронения монет времён войн XVII века — археологи
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Смесь яблочного уксуса и мёда помогает контролировать вес — диетологи
Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1
Чукотка увеличивает поток туристов и укрепляет имидж региона путешественниками
Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
Заправка самостоятельно снижает риски потерь и повреждений автомобиля, рассказал авто

Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 

1:42
Силовые структуры » Военные новости

Впервые в истории России Министерство обороны и Всероссийское казачье общество подписали соглашение о привлечении казаков к пополнению мобилизационного людского резерва.

Подписание соглашения между Минобороны РФ и Всероссийский казачьим обществом
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Подписание соглашения между Минобороны РФ и Всероссийский казачьим обществом

Документ подписали атаман Всероссийского казачьего общества генерал Виталий Кузнецов и заместитель начальника Генштаба Евгений Бурдинский.

Признание заслуг казачества

Подписание соглашения свидетельствует о признании заслуг казачества в ходе специальной военной операции и в территориальной обороне. Казачество продолжает выполнять важные задачи: охраняет границы, защищает правопорядок, помогает в ликвидации беспилотников.

Теперь представители казачества официально привлекаются к защите критически важных объектов инфраструктуры и территориальной обороне.

Казаки на фронте

Более 47 тысяч казаков уже выполняют задачи в рамках спецоперации, свыше 450 атаманов и 18 тысяч казаков служат на линии боевого соприкосновения. Более пяти тысяч удостоены государственных наград, 12 — Герои России, пятеро — посмертно.

Казаки в тылу

Деятельность казаков не ограничивается только спецоперацией. Они охраняют границы, ликвидируют чрезвычайные ситуации, помогают МВД и МЧС, борются с беспилотниками.

Официальное привлечение к мобилизации — продолжение их исторической миссии по служению Отечеству. Безусловно, это важный шаг вперёд по укреплению обороноспособности страны и сохранению традиционной роли казаков как опоры России.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 
Смесь яблочного уксуса и мёда помогает контролировать вес — диетологи
Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1
Чукотка увеличивает поток туристов и укрепляет имидж региона путешественниками
Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
Заправка самостоятельно снижает риски потерь и повреждений автомобиля, рассказал авто
Перегрузка предплечий увеличивает риск боли в сухожилиях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.