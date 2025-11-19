Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 

Впервые в истории России Министерство обороны и Всероссийское казачье общество подписали соглашение о привлечении казаков к пополнению мобилизационного людского резерва.
Документ подписали атаман Всероссийского казачьего общества генерал Виталий Кузнецов и заместитель начальника Генштаба Евгений Бурдинский.
Подписание соглашения свидетельствует о признании заслуг казачества в ходе специальной военной операции и в территориальной обороне. Казачество продолжает выполнять важные задачи: охраняет границы, защищает правопорядок, помогает в ликвидации беспилотников.
Теперь представители казачества официально привлекаются к защите критически важных объектов инфраструктуры и территориальной обороне.
Более 47 тысяч казаков уже выполняют задачи в рамках спецоперации, свыше 450 атаманов и 18 тысяч казаков служат на линии боевого соприкосновения. Более пяти тысяч удостоены государственных наград, 12 — Герои России, пятеро — посмертно.
Деятельность казаков не ограничивается только спецоперацией. Они охраняют границы, ликвидируют чрезвычайные ситуации, помогают МВД и МЧС, борются с беспилотниками.
Официальное привлечение к мобилизации — продолжение их исторической миссии по служению Отечеству. Безусловно, это важный шаг вперёд по укреплению обороноспособности страны и сохранению традиционной роли казаков как опоры России.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.