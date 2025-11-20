Хрупкий мир между Россией и НАТО: что на самом деле сдерживает стороны от прямого столкновения

Прямое столкновение России и НАТО маловероятно — эксперт Михайлов

2:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вероятность прямого вооруженного столкновения между Россией и странами НАТО остается крайне низкой, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в эскалации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: web-beta.archive.org by US Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НАТО

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что у России есть четыре года, чтобы предотвратить войну с НАТО, где, по его словам, не скрывают подготовки к вооруженному конфликту.

По словам Михайлова, противостояние России и НАТО существует десятилетиями и периодически меняет форму, но не переходит в стадию реальной войны. Эксперт подчеркнул, что нынешняя ситуация скорее отражает традиционное обострение риторики и попытки политиков использовать внешнеполитическую тему для укрепления собственного имиджа.

"По сути, противостояние с НАТО никогда не прекращалось — оно просто переходит из холодной фазы в более активную и обратно. Однако прямого военного столкновения между Россией и Альянсом не было и, на мой взгляд, не будет. Несмотря на громкие заявления, здравый смысл на высшем уровне все еще сохраняется", — отметил он.

Эксперт пояснил, что архитектура международной безопасности сегодня во многом зависит от действий трех держав — России, США и Китая. От того, удастся ли им выработать новые принципы ядерного сдерживания и заключить обновленный договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), зависит стабильность мировой системы.

"Никаких реальных предпосылок к войне с НАТО я не вижу. Да, альянс усиливает военные учения и расширяет поставки вооружений, но это лишь инструмент давления. Главное сейчас — сохранить стратегический диалог и не допустить разрушения системы ядерного сдерживания", — подчеркнул он.

Михайлов добавил, что России и США предстоит в ближайшие годы принять ключевые решения по будущему соглашению СНВ. По его словам, именно от способности сторон договориться будет зависеть, удастся ли избежать новой гонки вооружений и удержать мир от глобальной катастрофы.