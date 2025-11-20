Самолёты-призраки? Получит ли Украина истребители от Швеции и Франции

Реализация авиационных планов Украины вызывает сомнения — политолог Ищенко

Политолог и историк Ростислав Ищенко прокомментировал "покупку" Украиной сотен европейских истребителей моделей "Гриппен" и "Рафаль".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Он напомнил, что глава киевского режима Зеленский подписал декларацию о намерении закупить 150 истребителей "Гриппен" в Швеции, после чего отправился к Макрону и подписал аналогичный документ о покупке 100 истребителей "Рафаль".

За кулисами сделок

Ищенко поясняет, что для Франции и Швеции это отличная пиар-возможность, показывающая их заботу о национальном военно-промышленном комплексе. Однако он добавляет, что реальность такова, что Украина вряд ли найдет средства на эти самолеты, и сами истребители могут никогда не быть построены.

Проблемы с пилотами и процессом

Политолог задаётся вопросом, а кто будет-то летать на этих истребителях. Он указывает на недостаток обучения украинских пилотов для управления новыми самолётами, как, например, F-16. На данный момент обучение не началось, что вызывает сомнения в боеспособности украинских пилотов на новых истребителях.

Долгий путь к авиации

Ищенко отмечает, что для начала необходимо найти деньги для аванса, построить самолёты, обучить пилотов и доставить машины в Украину. Он ставит вопрос о том, сколько времени это займет и будет ли Украина к тому времени существовать как страна.

Подводя итоги, аналитик считает, что декларация о намерениях — это просто пиар, а не реальный контракт. В заявлении даже нет приблизительной даты подписания контракта, сообщает "Военное дело".