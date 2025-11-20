Кубанские казаки встали на защиту энергообъектов Краснодарского края

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

С апреля более 70 казаков Кубанского казачьего войска выполняют задачи по защите критически важных объектов топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Кубанские казаки за боевой работой

Все они заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, пишет сайт Всероссийского казачьего общества.

В ходе дежурства мобильных огневых групп казаки уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Своими эффективными действиями они смогли защитить значимо важные энергетические объекты и обеспечить сохранность важной для края инфраструктуры.

За проявленную смелость и героизм при выполнении боевых задач, двое бойцов представлены к награждению медалью "За храбрость" II степени. Еще восемь казаков, участвовавших в специальной военной операции, уже имеют государственные награды. Они делятся своим боевым опытом со своими товарищами, обучая их военному ремеслу. Об этом сообщили в Главном организационно-мобилизационном управлении российского Генштаба.

В настоящее время казаки продолжают выполнять различные задачи в составе мобильных огневых групп в Краснодарском крае, оперативно пребывая на места боевой работы в случае атак украинских беспилотников.