Стратегический прорыв: этот город стал самым значимым достижением ВС РФ в 2025 году

Освобождение Купянска укрепило позиции ВС РФ — военный эксперт Дандыкин

Освобождение Купянска в Харьковской области стало одним из самых значимых успехов российских сил в этом году. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Купянска под контроль российских войск.

По словам Дандыкина, Купянск имеет ключевое стратегическое и транспортное значение. Через него проходят важнейшие маршруты снабжения, связывающие Харьковскую область с Донбассом, поэтому установление контроля над городом стало важнейшим шагом в обеспечении безопасности российских границ и укреплении позиций на восточном направлении.

"Купянск имеет очень большое логистическое значение для противника — это крупная транспортная развязка, через которую шло снабжение. Освобождение города значительно изменит расстановку сил на востоке Харьковской области и позволит стабилизировать обстановку в приграничных районах Белгородской области", — отметил Дандыкин.

Он пояснил, что сейчас российские подразделения продолжают зачистку территории по обе стороны реки Оскол. По словам эксперта, противник ранее разрушил мосты и пытался сдерживать продвижение дронами, но эти препятствия не остановили наступление.

"Сейчас наши войска закрепляются на освобожденных позициях и продвигаются дальше, расширяя зону контроля. Следующими направлениями станут Волчанск, Красный Лиман и Северск — эти города имеют важное значение для укрепления северных рубежей Донецкой Народной Республики и выстраивания новой линии обороны", — подчеркнул военный эксперт.

Дандыкин добавил, что операция по освобождению Купянска стала не только символом укрепления позиций России, но и важным сигналом для приграничных регионов о повышении уровня безопасности. По его словам, дальнейшие действия российских войск будут направлены на углубление контроля вглубь Харьковской области и стабилизацию освобожденных территорий.