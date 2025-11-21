Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободные прогулки кошек ведут к снижению численности птиц и мелких животных
АвтоВАЗ прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada — глава компании Соколов
Возраст и здоровье указали как ограничители скорости собаки — зоологи
Растворители повреждают покрытие телевизоров — сообщает Malatec
Занзибар как центр туризма в Танзании выделили турэксперты
Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
Слабый обогрев Beetle 1967 года подтвердили механики
Плодовые саженцы сохраняют корневую систему в прикопе
Лимонная цедра усилила аромат кекса при растирании с сахаром

Стратегический прорыв: этот город стал самым значимым достижением ВС РФ в 2025 году

Освобождение Купянска укрепило позиции ВС РФ — военный эксперт Дандыкин
Силовые структуры » Военные новости

Освобождение Купянска в Харьковской области стало одним из самых значимых успехов российских сил в этом году. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Снайпер ВС РФ
Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Купянска под контроль российских войск. 

По словам Дандыкина, Купянск имеет ключевое стратегическое и транспортное значение. Через него проходят важнейшие маршруты снабжения, связывающие Харьковскую область с Донбассом, поэтому установление контроля над городом стало важнейшим шагом в обеспечении безопасности российских границ и укреплении позиций на восточном направлении.

"Купянск имеет очень большое логистическое значение для противника — это крупная транспортная развязка, через которую шло снабжение. Освобождение города значительно изменит расстановку сил на востоке Харьковской области и позволит стабилизировать обстановку в приграничных районах Белгородской области", — отметил Дандыкин.

Он пояснил, что сейчас российские подразделения продолжают зачистку территории по обе стороны реки Оскол. По словам эксперта, противник ранее разрушил мосты и пытался сдерживать продвижение дронами, но эти препятствия не остановили наступление.

"Сейчас наши войска закрепляются на освобожденных позициях и продвигаются дальше, расширяя зону контроля. Следующими направлениями станут Волчанск, Красный Лиман и Северск — эти города имеют важное значение для укрепления северных рубежей Донецкой Народной Республики и выстраивания новой линии обороны", — подчеркнул военный эксперт.

Дандыкин добавил, что операция по освобождению Купянска стала не только символом укрепления позиций России, но и важным сигналом для приграничных регионов о повышении уровня безопасности. По его словам, дальнейшие действия российских войск будут направлены на углубление контроля вглубь Харьковской области и стабилизацию освобожденных территорий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Растворители повреждают покрытие телевизоров — сообщает Malatec
ФРГ улучшила Leopard 2 после провала на Украине — MWM
Занзибар как центр туризма в Танзании выделили турэксперты
Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
Слабый обогрев Beetle 1967 года подтвердили механики
Плодовые саженцы сохраняют корневую систему в прикопе
Лимонная цедра усилила аромат кекса при растирании с сахаром
Рис и фасоль в завтраке продлевают жизнь — сообщил специалист Бюттнер
Надежда Кадышева отказывается выступать без сына – SHOT
Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.