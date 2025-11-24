Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Тёмно-клубничный блонд стал главным цветом осени 2025
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта
Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз

Отчаянный шаг Киева: как переброска резервов ВСУ под Волчанск играет на руку России

Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
2:20
Силовые структуры » Военные новости

Киев направляет подкрепления в район Волчанска, пытаясь замедлить продвижение российских войск к Харькову. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске Харьковской области.

По словам Клупова, именно успех российских подразделений на Волчанском направлении заставил украинскую сторону срочно усиливать этот участок фронта. Он подчеркнул, что целью переброски резервов является попытка сдержать дальнейшее продвижение российской армии.

"На Волчанске уже третью неделю идет успешное наше наступление в сторону Харькова. Поэтому, чтобы остановить это наступление, туда и перебрасывают резервы, чтобы не дать нашим войскам успешно продолжать движение. При этом наши войска активно продвигаются и на других направлениях — под Купянском, в Северске, на Северо-Донецком, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском участках фронта", — пояснил он.

Эксперт отметил, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы стабилизировать ситуацию сразу на нескольких участках линии боевых действий. По его словам, ресурсы ВСУ ограничены, а переброска резервов на одно направление ослабляет оборону на других.

"Даже если они перебросят туда резервы, положение Украины сейчас таково, что смогут остановить наше продвижение лишь на Волчанском направлении. На других участках одновременно они этого сделать не смогут, а мы наступаем практически по всему фронту, за исключением Сумского направления", — добавил Клупов.

Он подчеркнул, что украинское командование оказалось в крайне сложной ситуации: ему приходится выбирать, на каком участке фронта использовать оставшиеся силы. Эксперт отметил, что у Киева больше нет полноценных оперативных или оперативно-тактических резервов — вместо этого формируются отдельные батальоны, собранные из разных подразделений, которые в спешном порядке направляются для закрытия брешей там, где российские войска добиваются успехов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Точка зрения
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Казачество в документальном кино как часть культурного кода России — Владимир Тодоров
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Эквадор отверг возвращение американских военных баз — историк Дарья Митина
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта
Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.