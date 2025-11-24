Отчаянный шаг Киева: как переброска резервов ВСУ под Волчанск играет на руку России

Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов

Киев направляет подкрепления в район Волчанска, пытаясь замедлить продвижение российских войск к Харькову. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске Харьковской области.

По словам Клупова, именно успех российских подразделений на Волчанском направлении заставил украинскую сторону срочно усиливать этот участок фронта. Он подчеркнул, что целью переброски резервов является попытка сдержать дальнейшее продвижение российской армии.

"На Волчанске уже третью неделю идет успешное наше наступление в сторону Харькова. Поэтому, чтобы остановить это наступление, туда и перебрасывают резервы, чтобы не дать нашим войскам успешно продолжать движение. При этом наши войска активно продвигаются и на других направлениях — под Купянском, в Северске, на Северо-Донецком, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском участках фронта", — пояснил он.

Эксперт отметил, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы стабилизировать ситуацию сразу на нескольких участках линии боевых действий. По его словам, ресурсы ВСУ ограничены, а переброска резервов на одно направление ослабляет оборону на других.

"Даже если они перебросят туда резервы, положение Украины сейчас таково, что смогут остановить наше продвижение лишь на Волчанском направлении. На других участках одновременно они этого сделать не смогут, а мы наступаем практически по всему фронту, за исключением Сумского направления", — добавил Клупов.

Он подчеркнул, что украинское командование оказалось в крайне сложной ситуации: ему приходится выбирать, на каком участке фронта использовать оставшиеся силы. Эксперт отметил, что у Киева больше нет полноценных оперативных или оперативно-тактических резервов — вместо этого формируются отдельные батальоны, собранные из разных подразделений, которые в спешном порядке направляются для закрытия брешей там, где российские войска добиваются успехов.