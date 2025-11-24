Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукурузный крахмал помогает сделать куриные крылья хрустящими
Перспективу Романова в "Спартаке" назвал неплохим вариантом Кержаков
Влияние фехтования и тенниса на развитие тактики подтверждено тренерами
Клетки кита сохраняют защиту от раковых мутаций — морские биологи
Фланелевая рубашка вернулась в базовые вещи сезона — Vogue
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec

Запад готовит ловушку? Два сценария против России

Раскрыт главный план Запада — политолог Ищенко
1:27
Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко поделился своим видением стратегии Запада по отношению к России, выделив два возможных сценария.

Военные ЕС
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Военные ЕС

Эскалация через "малую войну"

Ищенко подчеркнул, что Запад не проявляет готовности к компромиссам. Более того, неудачи ВСУ на фронте, по его мнению, подталкивают Запад к созданию новых очагов напряжённости, в частности, к провокациям в Прибалтике. Ищенко считает, что Запад рассматривает "малую войну" как способ заполнить вакуум между крахом Украины и полномасштабным конфликтом. Однако эксперт отмечает, что нет уверенности в готовности всех европейских стран участвовать в таком конфликте.

Перемирие как подготовка к будущей войне

Второй вариант, по словам Ищенко, — это заключение перемирия с Россией с целью подготовиться к будущему конфликту. Слабость этого сценария заключается в том, что Россия настаивает на полном урегулировании и долгосрочных гарантиях мира, что пока не соответствует интересам Запада, пишет "Военное дело".

Ищенко подчёркивает, что Запад стремится к победе, но еще не уверен в ней. Единственный способ предотвратить войну — демонстрировать готовность к ней и способность победить, что Россия и делает. Однако эксперт предостерегает, что даже это не гарантирует отказ всех западных стран от эскалации конфликта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Последние материалы
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec
Кофе лучше употреблять только в утренние часы — диетолог Поляков
Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД
Епифанцев предпочёл сниматься в сериалах ради денег — кинокритик Шпагин
Реальные поставки энергоресурсов США в ЕС меньше заявленных — RonhEnergy
США использовали макеты систем С-300 в рамках новых учений — MWM
Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.