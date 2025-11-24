Запад готовит ловушку? Два сценария против России

Раскрыт главный план Запада — политолог Ищенко

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко поделился своим видением стратегии Запада по отношению к России, выделив два возможных сценария.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Военные ЕС

Эскалация через "малую войну"

Ищенко подчеркнул, что Запад не проявляет готовности к компромиссам. Более того, неудачи ВСУ на фронте, по его мнению, подталкивают Запад к созданию новых очагов напряжённости, в частности, к провокациям в Прибалтике. Ищенко считает, что Запад рассматривает "малую войну" как способ заполнить вакуум между крахом Украины и полномасштабным конфликтом. Однако эксперт отмечает, что нет уверенности в готовности всех европейских стран участвовать в таком конфликте.

Перемирие как подготовка к будущей войне

Второй вариант, по словам Ищенко, — это заключение перемирия с Россией с целью подготовиться к будущему конфликту. Слабость этого сценария заключается в том, что Россия настаивает на полном урегулировании и долгосрочных гарантиях мира, что пока не соответствует интересам Запада, пишет "Военное дело".

Ищенко подчёркивает, что Запад стремится к победе, но еще не уверен в ней. Единственный способ предотвратить войну — демонстрировать готовность к ней и способность победить, что Россия и делает. Однако эксперт предостерегает, что даже это не гарантирует отказ всех западных стран от эскалации конфликта.