Ядерный удар по нервам Запада: к чему приведут испытания России

Политолог Ростислав Ищенко считает, что возобновление ядерных испытаний Россией не изменит стратегические планы Запада.
Он подчеркнул, что даже если Россия проведёт испытания с настоящими взрывами, это не заставит Запад отказаться от своей эскалации, пишет "Военное дело".
Как ядерные испытания могут повлиять на стратегические расчёты Запада? Ищенко прокомментировал так:
1. Запад осведомлён о мощном и современном ядерном арсенале России.
2. У США также есть значительный и эффективный ядерный потенциал.
3. Запад считает, что может вести войну с Россией посредством контролируемого конфликта и обычных вооружений.
4. На данный момент основная проблема Запада заключается в нехватке сил для победы в сценарии ограниченной войны.
5. Запад не планирует начинать полномасштабную ядерную войну, поскольку это может быть вызвано неправильной оценкой намерений противника.
Эксперт полагает, что на фоне ядерных испытаний ситуация останется прежней, и ни одна сторона не пожелает переходить к полной ядерной конфронтации.
