Ядерный удар по нервам Запада: к чему приведут испытания России

Политолог оценил влияние возможных ядерных испытаний России на стратегию Запада

Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко считает, что возобновление ядерных испытаний Россией не изменит стратегические планы Запада.

Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Не откажутся от своих планов

Он подчеркнул, что даже если Россия проведёт испытания с настоящими взрывами, это не заставит Запад отказаться от своей эскалации, пишет "Военное дело".

Расчёты Запада

Как ядерные испытания могут повлиять на стратегические расчёты Запада? Ищенко прокомментировал так:

1. Запад осведомлён о мощном и современном ядерном арсенале России.

2. У США также есть значительный и эффективный ядерный потенциал.

3. Запад считает, что может вести войну с Россией посредством контролируемого конфликта и обычных вооружений.

4. На данный момент основная проблема Запада заключается в нехватке сил для победы в сценарии ограниченной войны.

5. Запад не планирует начинать полномасштабную ядерную войну, поскольку это может быть вызвано неправильной оценкой намерений противника.

Эксперт полагает, что на фоне ядерных испытаний ситуация останется прежней, и ни одна сторона не пожелает переходить к полной ядерной конфронтации.