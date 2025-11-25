Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ядерный удар по нервам Запада: к чему приведут испытания России

Политолог оценил влияние возможных ядерных испытаний России на стратегию Запада
1:17
Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко считает, что возобновление ядерных испытаний Россией не изменит стратегические планы Запада.

Ядерный взрыв
Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Не откажутся от своих планов

Он подчеркнул, что даже если Россия проведёт испытания с настоящими взрывами, это не заставит Запад отказаться от своей эскалации, пишет "Военное дело".

Расчёты Запада

Как ядерные испытания могут повлиять на стратегические расчёты Запада? Ищенко прокомментировал так:

1. Запад осведомлён о мощном и современном ядерном арсенале России.

2. У США также есть значительный и эффективный ядерный потенциал.

3. Запад считает, что может вести войну с Россией посредством контролируемого конфликта и обычных вооружений.

4. На данный момент основная проблема Запада заключается в нехватке сил для победы в сценарии ограниченной войны.

5. Запад не планирует начинать полномасштабную ядерную войну, поскольку это может быть вызвано неправильной оценкой намерений противника.

Эксперт полагает, что на фоне ядерных испытаний ситуация останется прежней, и ни одна сторона не пожелает переходить к полной ядерной конфронтации. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
