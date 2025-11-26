Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Охота на беспилотные штабы: к чему привел новый удар по мозговому центру дронов ВСУ

Силовые структуры » Военные новости
Силовые структуры » Военные новости

Уничтожение украинских пунктов управления дронами — важный шаг для снижения потерь на линии боевого соприкосновения, но полностью остановить атаки беспилотников это не поможет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Ранее РИА Новости со ссылкой на командира полка с позывным "Нил" сообщили, что десантники 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области.

По словам Михайлова, действия российских десантников представляют собой значимый успех, особенно с учетом того, что беспилотники остаются главным средством поражения на передовой. Он отметил, что украинская сторона активно использует дроны разных типов, включая FPV, которые наносят основной урон технике и личному составу.

"FPV-дроны и другие аппараты малых типов сегодня представляют основную угрозу для штурмовых групп и военной техники, которая задействована в наступательных операциях. Сейчас по всей линии соприкосновения — от Харьковской области Украины до Херсонской области России — идет серьезное противостояние с применением беспилотников. Поэтому уничтожение таких центров — это большой вклад в общее дело", — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что Украина располагает отлаженной системой снабжения и сборки беспилотников, включая западную техническую поддержку. Поэтому говорить о дефиците дронов у противника пока не приходится, и борьба с ними требует комплексных мер.

"Чтобы успешно провести локальную операцию и взять опорный пункт противника, нужно прежде всего нейтрализовать его основные средства воздушного нападения. Сейчас до 80 процентов потерь военной техники и значительная часть потерь личного состава связаны именно с ударами дронов. Поэтому выявление и поражение пунктов управления беспилотниками — ключевая задача наших подразделений на фронте", — пояснил Михайлов.

Эксперт добавил, что такой подход позволяет не просто снижать количество атак, но и лишать противника возможности эффективно координировать действия своих беспилотных подразделений, что делает операции российских войск более результативными.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
