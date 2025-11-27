Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Буферная зона или начало нового этапа? Зачем нужен Волчанск на самом деле

Закрепление в Волчанске важно для формирования буферной зоны — политолог Живов
Основные бои еще впереди, однако установление контроля над Волчанском станет важным этапом в создании буферной зоны в Харьковской области. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, военный волонтер и председатель движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российские войска закрепляют свои позиции в Волчанске Харьковской области и проводят финальную зачистку города от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Живова, операция по взятию Волчанска имеет стратегическое значение для укрепления северного направления и защиты приграничных территорий России. Он отметил, что удержание города позволит российским войскам создать необходимую глубину обороны и снизить интенсивность украинских обстрелов.

"Основные бои еще впереди, но закрепиться в Волчанске необходимо обязательно. Этот город давно стал ключевым пунктом, с которого украинская сторона наносила удары и запускала беспилотники по российской территории. Работа по созданию буферной зоны продолжается, и впереди еще много задач", — подчеркнул военный эксперт.

Живов добавил, что за Волчанском находятся другие населенные пункты, откуда продолжаются обстрелы и вылеты беспилотников. По его словам, после закрепления в городе российским войскам предстоит большая работа по зачистке этих районов и дальнейшему расширению буферной зоны.

