Ничья вместо Апокалипсиса: политолог назвал единственное условие выживания мира

Долговременный мир между Россией и Западом наступит, когда цена конфронтации перевешивает выгоды от ее продолжения, превращая эскалацию в убыточный фарс.

Такой баланс заставит стороны искать компромисс, где уступки станут единственным выходом. Об этом говорит политолог Ростислав Ищенко в издании "Военное дело".

Условия для переговоров

Ищенко подчеркивает, что деэскалация требует момента, когда издержки конфликта для одной или обеих сторон станут непреодолимыми. В этом случае переговоры о мире обретут реальные шансы, поскольку продолжение противостояния потеряет смысл. Стороны вынуждены будут корректировать позиции, чтобы избежать дальнейших потерь.

Вопрос о развороте к серьезным переговорам часто связан с текущими реалиями, где бонусы от победы кажутся достижимыми. Но реальный сдвиг происходит, когда расчеты меняются, и конфронтация начинает подрывать ресурсы. Это создает окно для дипломатии, где уступки перестают выглядеть слабостью.

Исторически такие моменты возникали в кризисах, где стороны осознавали лимиты. Ищенко видит в этом ключ к устойчивому соглашению, где обе стороны жертвуют амбициями ради стабильности. Без такого дисбаланса переговоры остаются ритуалом без результата.

Риски дальнейшей эскалации

Политолог отмечает, что ключевыми угрозами остаются прямая эскалация, случайные столкновения и расширение конфликта на другие регионы. Все эти сценарии возможны в любой момент, независимо от военных возможностей сторон. Причина кроется в восприятии действий оппонента как провокации.

Если конфликт уже назревает, то даже нейтральные шаги трактуются как угроза. Это усиливает напряжение, где адекватность оценки ситуации решает исход. Без нее малейший инцидент может разжечь полномасштабный кризис.

Ищенко подчеркивает универсальность рисков: они существовали всегда, от холодной войны до современных противостояний. Адекватность сторон становится решающим фактором, где ошибка в интерпретации приводит к цепной реакции. В итоге расширение театра военных действий только усугубляет неопределенность.