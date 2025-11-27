Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лечение периодонтита снизило воспалительные показатели по данным учёных JTM
Виктория Боня забрала дочь Анджелину из частной школы в Великобритании
Поддержание здорового веса важно для долголетия — профессор Франк Ху
ВС России приступили к финальной зачистке Волчанска
Сайт РЖД показал фактическое прибытие поездов по данным официального сервиса
Jetour F700 готовится к серийному выпуску по данным автомобильных экспертов
Свёкле необходимы бор и марганец для формирования корнеплода
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева

В Госдуме ответили на планы Эстонии по провести ядерные учения НАТО вблизи границ РФ

Эстония пытается заявить о себе через идею ядерных учений НАТО — депутат Соболев
Силовые структуры » Военные новости

Предложение Эстонии провести учения НАТО с отработкой применения ядерного оружия — не более чем политический жест и попытка привлечь внимание. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Виктор Соболев.

нато
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
нато

Ранее издание Politico сообщило, что Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия у восточного фланга альянса в качестве демонстрации силы.

По словам Соболева, подобные инициативы Эстонии не имеют практического смысла и направлены исключительно на привлечение внимания западных союзников. Он подчеркнул, что прибалтийские страны не обладают военным потенциалом, необходимым для реализации таких сценариев, и пытаются компенсировать это политическими заявлениями.

"Эстония, как и другие прибалтийские республики, ничем не обладает и ничего сама сделать не может. Им остается только выступать с громкими предложениями, чтобы о них вспомнили. Это просто попытка выслужиться и показать лояльность союзникам", — заявил депутат.

Он отметил, что, скорее всего, речь идет не о реальном применении ядерного оружия, а лишь об условных сценариях в рамках учений. Соболев напомнил, что в этом году НАТО уже дважды проводило масштабные тренировки, в рамках которых отрабатывались действия по захвату Калининградской области и нейтрализации Балтийского флота России. По его словам, такие сценарии носят провокационный характер и не требуют серьезного внимания со стороны Москвы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
В США резко выросли цены на природный газ. И это уже не исправить
Лечение периодонтита снизило воспалительные показатели по данным учёных JTM
Виктория Боня забрала дочь Анджелину из частной школы в Великобритании
Поддержание здорового веса важно для долголетия — профессор Франк Ху
ВС России приступили к финальной зачистке Волчанска
Сайт РЖД показал фактическое прибытие поездов по данным официального сервиса
Jetour F700 готовится к серийному выпуску по данным автомобильных экспертов
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Свёкле необходимы бор и марганец для формирования корнеплода
Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.