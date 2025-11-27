В Госдуме ответили на планы Эстонии по провести ядерные учения НАТО вблизи границ РФ

Эстония пытается заявить о себе через идею ядерных учений НАТО — депутат Соболев

Предложение Эстонии провести учения НАТО с отработкой применения ядерного оружия — не более чем политический жест и попытка привлечь внимание. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Виктор Соболев.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нато

Ранее издание Politico сообщило, что Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия у восточного фланга альянса в качестве демонстрации силы.

По словам Соболева, подобные инициативы Эстонии не имеют практического смысла и направлены исключительно на привлечение внимания западных союзников. Он подчеркнул, что прибалтийские страны не обладают военным потенциалом, необходимым для реализации таких сценариев, и пытаются компенсировать это политическими заявлениями.

"Эстония, как и другие прибалтийские республики, ничем не обладает и ничего сама сделать не может. Им остается только выступать с громкими предложениями, чтобы о них вспомнили. Это просто попытка выслужиться и показать лояльность союзникам", — заявил депутат.

Он отметил, что, скорее всего, речь идет не о реальном применении ядерного оружия, а лишь об условных сценариях в рамках учений. Соболев напомнил, что в этом году НАТО уже дважды проводило масштабные тренировки, в рамках которых отрабатывались действия по захвату Калининградской области и нейтрализации Балтийского флота России. По его словам, такие сценарии носят провокационный характер и не требуют серьезного внимания со стороны Москвы.