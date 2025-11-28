Ответный удар по США? Россия и Китай могут оказать военную помощь Венесуэле

Украинский сценарий возможен и в Венесуэле — политолог Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал информацию о возможной военной помощи и поставке вооружений Венесуэле от России и Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Венесуэлы

Возможности и угрозы

Ищенко отметил, что запрос Каракасом баллистических и крылатых ракет может создать новую точку конфронтации в регионе.

Сравнение с США и Украиной

Он сравнил ситуацию с тем, как США поддерживали Украину. Для эффективной поддержки от России с Китаем, как отметил эксперт, важно, чтобы Венесуэла доказала свою устойчивость и способность сопротивляться, сообщает "Военное дело".

Исторический контекст

Ростислав Владимирович напомнил, что в истории были примеры, когда помощь оказывали только после демонстрации способности к сопротивлению, например, Советский Союз и Китай помогали Вьетнаму, а США — афганским моджахедам.