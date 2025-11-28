Ответный удар по США? Россия и Китай могут оказать военную помощь Венесуэле

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал информацию о возможной военной помощи и поставке вооружений Венесуэле от России и Китая.
Ищенко отметил, что запрос Каракасом баллистических и крылатых ракет может создать новую точку конфронтации в регионе.
Он сравнил ситуацию с тем, как США поддерживали Украину. Для эффективной поддержки от России с Китаем, как отметил эксперт, важно, чтобы Венесуэла доказала свою устойчивость и способность сопротивляться, сообщает "Военное дело".
Ростислав Владимирович напомнил, что в истории были примеры, когда помощь оказывали только после демонстрации способности к сопротивлению, например, Советский Союз и Китай помогали Вьетнаму, а США — афганским моджахедам.
