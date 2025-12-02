Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный белок удаляет взвесь из бульона — повара
ЕЦБ отказал Украине в финансовой помощи под залог активов России — Financial Times
Регулярный уход и коллаген ускоряют восстановление волос
Использование корицы помогает убрать запах из пылесоса — Malatec
Грозовые облака формируются при дефиците водяного пара — Science&Vie
С декабря в России вступают в силу новые правила для автомобилистов
Стакан апельсинового сока в день изменяет работу генов давления
Кубышка очищает воду и предотвращает цветение пруда
Садальский высмеял драку директора Киркорова на катке у Красной Площадки

Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад

Силовые структуры » Военные новости

Литва готовится разобрать железную дорогу, связывающую Россию с Калининградом, — шаг, который в Вильнюсе называют "техническим", а в Москве и экспертных кругах расценивают как подготовку к фактической блокаде эксклава.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Об этом пишет политолог Ростислав Ищенко в авторской статье для издания "Военное дело". По его мнению, страны Балтии превратились в главный таран Еврокомиссии, стремящейся сделать войну Европы с Россией необратимой.

Три рычага необратимой войны

Европейские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен целенаправленно создают условия, при которых любой будущий прагматик вроде Виктора Орбана уже не сможет развернуть континент к разрядке. Ростислав Ищенко выделяет три механизма, которые должны захлопнуть ловушку. Первый — конфискация замороженных российских активов. Если деньги всё-таки отберут, конфронтация получит долговременную финансовую подпитку, а обратный ход станет практически невозможным.

Второй механизм — провокация ограниченного военного инцидента или его убедительная имитация. Речь может идти о вводе европейских "миротворцев" на Украину без мандата ООН либо о постановочном инциденте с обвинением России в агрессии. Политолог отдельно упоминает странные беспилотники-фантомы, которые периодически "видят" европейские радары: такие сигналы удобно использовать для раскрутки истерии.

Третий сценарий — запуск полномасштабного конфликта на пике русофобии. Главными точками напряжения автор считает Молдавию с Приднестровьем и Калининградский коридор. Разбор железной дороги Литвой вписывается именно в эту логику: юридически это не блокада, но на деле серьёзно осложняет снабжение эксклава и готовит почву для следующих, уже откровенно враждебных шагов.

Кто выигрывает от эскалации

"Страны Балтии стали ключевым инструментом Еврокомиссии", — констатирует Ростислав Ищенко.

Несмотря на скромные размеры и военный потенциал, Эстония, Латвия и Литва идеально подходят для роли провокаторов: любые их действия можно представить как "защиту суверенитета", при этом ответственность легко переложить на всю Европу. Внешние игроки тоже подыгрывают: Лондон при Кире Стармере и возможное возвращение Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы ЕС сам втянулся в конфликт, а США подключились позже и на своих условиях.

Политолог напоминает исторический прецедент.

Долгие годы Запад твердил, что после Грузии-2008 Россия непременно нападёт на Украину. Когда этого не произошло само собой, были предприняты все меры, чтобы прогноз сбылся. Сегодня, по мнению Ищенко, используется та же схема: сначала создаются необратимые факты на земле, а потом любому новому европейскому лидеру остаётся лишь разводить руками — мол, поезд ушёл.

Почему остановить уже почти невозможно

Главный расчёт русофобского крыла европейской элиты прост: сделать конфликт материально и логистически неизбежным. Конфискованные активы, разрушенная инфраструктура, спровоцированные инциденты — всё это будет работать даже в случае смены власти в отдельных странах ЕС. А США, как считает автор, в нужный момент всё равно придётся вступить, иначе Европа рухнет, утянув за собой и американское влияние на континенте.

Разбор литовской железной дороги — лишь видимая часть айсберга. За ним стоят годы целенаправленной работы по превращению русофобии из эмоции в инфраструктуру необратимой конфронтации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Красота и стиль
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Стакан апельсинового сока в день изменяет работу генов давления
Кубышка очищает воду и предотвращает цветение пруда
Садальский высмеял драку директора Киркорова на катке у Красной Площадки
Полное доверие нейросетям опасно для пользователя — эксперт Мориц
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Щадящие упражнения снижают боль при грыже спины — эксперты MNT
Косатки вводят акул в ступор, чтобы выедать печень — DiscoverWildlife
Рождественский свитер возвращается в зимнюю моду 2025 года — Vogue
Микробы подо льдом ускоряют рост водорослей в Арктике — Science&Vie
Литр воды на 100 граммов пасты предотвращает липкость — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.