Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад

Литва готовится разобрать железную дорогу, связывающую Россию с Калининградом, — шаг, который в Вильнюсе называют "техническим", а в Москве и экспертных кругах расценивают как подготовку к фактической блокаде эксклава.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Об этом пишет политолог Ростислав Ищенко в авторской статье для издания "Военное дело". По его мнению, страны Балтии превратились в главный таран Еврокомиссии, стремящейся сделать войну Европы с Россией необратимой.

Три рычага необратимой войны

Европейские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен целенаправленно создают условия, при которых любой будущий прагматик вроде Виктора Орбана уже не сможет развернуть континент к разрядке. Ростислав Ищенко выделяет три механизма, которые должны захлопнуть ловушку. Первый — конфискация замороженных российских активов. Если деньги всё-таки отберут, конфронтация получит долговременную финансовую подпитку, а обратный ход станет практически невозможным.

Второй механизм — провокация ограниченного военного инцидента или его убедительная имитация. Речь может идти о вводе европейских "миротворцев" на Украину без мандата ООН либо о постановочном инциденте с обвинением России в агрессии. Политолог отдельно упоминает странные беспилотники-фантомы, которые периодически "видят" европейские радары: такие сигналы удобно использовать для раскрутки истерии.

Третий сценарий — запуск полномасштабного конфликта на пике русофобии. Главными точками напряжения автор считает Молдавию с Приднестровьем и Калининградский коридор. Разбор железной дороги Литвой вписывается именно в эту логику: юридически это не блокада, но на деле серьёзно осложняет снабжение эксклава и готовит почву для следующих, уже откровенно враждебных шагов.

Кто выигрывает от эскалации

"Страны Балтии стали ключевым инструментом Еврокомиссии", — констатирует Ростислав Ищенко.

Несмотря на скромные размеры и военный потенциал, Эстония, Латвия и Литва идеально подходят для роли провокаторов: любые их действия можно представить как "защиту суверенитета", при этом ответственность легко переложить на всю Европу. Внешние игроки тоже подыгрывают: Лондон при Кире Стармере и возможное возвращение Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы ЕС сам втянулся в конфликт, а США подключились позже и на своих условиях.

Политолог напоминает исторический прецедент.

Долгие годы Запад твердил, что после Грузии-2008 Россия непременно нападёт на Украину. Когда этого не произошло само собой, были предприняты все меры, чтобы прогноз сбылся. Сегодня, по мнению Ищенко, используется та же схема: сначала создаются необратимые факты на земле, а потом любому новому европейскому лидеру остаётся лишь разводить руками — мол, поезд ушёл.

Почему остановить уже почти невозможно

Главный расчёт русофобского крыла европейской элиты прост: сделать конфликт материально и логистически неизбежным. Конфискованные активы, разрушенная инфраструктура, спровоцированные инциденты — всё это будет работать даже в случае смены власти в отдельных странах ЕС. А США, как считает автор, в нужный момент всё равно придётся вступить, иначе Европа рухнет, утянув за собой и американское влияние на континенте.

Разбор литовской железной дороги — лишь видимая часть айсберга. За ним стоят годы целенаправленной работы по превращению русофобии из эмоции в инфраструктуру необратимой конфронтации.