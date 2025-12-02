В Госдуме ответили на заявления о готовности Европы к конфликту с Россией

Россия готова к возможной агрессии со стороны Европы — депутат Колесник

Европа уже не раз выступала против России и сегодня повторяет ошибки прошлого, двигаясь к новому конфликту. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Ранее агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Европа готовится к военному конфликту с Россией.

Колесник отметил, что Европа уже не раз объединялась против России, и нынешние процессы в Евросоюзе вызывают тревожные исторические ассоциации. По словам депутата, военные приготовления на Западе свидетельствуют о том, что ситуация развивается по знакомому сценарию.

"Сегодня мы видим, что Европа снова идет по тому же пути и готовится к войне, не извлекая уроков из прошлого", — сказал парламентарий.

Он добавил, что Россия готова к любому развитию событий и располагает всем необходимым для защиты своих интересов и территорий. По словам Колесника, Москва не намерена дожидаться угрозы на своих границах и при необходимости способна действовать решительно и упреждающе.