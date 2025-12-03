Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бой без выходных: почему Россия не стоит соглашаться на новогоднее перемирие

Новогоднее перемирие может замедлить продвижение ВС РФ— военный эксперт Михайлов
Силовые структуры » Военные новости

Новогоднее перемирие в зоне спецоперации России не принесет пользы и может лишь затормозить продвижение российских войск. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

солдат
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солдат

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщили, что новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждается.

Михайлов отметил, что пока рано говорить о каких-либо договоренностях — впереди декабрь, который может принести серьезные перемены как в военной, так и в политической обстановке. Он обратил внимание, что переговорный процесс между Россией и США сейчас находится в активной фазе и способен повлиять на ситуацию на фронте.

"Мне кажется, за декабрь на геополитических полях может произойти столько перемен, о которых сейчас говорят представители переговорных групп с американской и российской стороны, что сам ландшафт, в том числе политический и военный, может сильно измениться. Поэтому любые прогнозы о возможности перемирия сейчас преждевременны. Все может зависеть от результатов этих контактов", — подчеркнул он.

По словам эксперта, идея перемирия невыгодна российской стороне, поскольку ее войска продолжают наступательные действия и занимают новые позиции. При этом Киев, напротив, может быть заинтересован в паузе, чтобы восполнить боекомплект, вывести раненых и перегруппировать силы.

"Для наших наступающих группировок войск в перемирии нет необходимости — они и так успешно продвигаются вперед, не обращая внимания на праздники и выходные. А вот украинской стороне, безусловно, нужна передышка, чтобы подтянуть резервы и попытаться стабилизировать фронт. Но для нас в этом просто нет никакого смысла", — заключил военный эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
