Бой без выходных: почему Россия не стоит соглашаться на новогоднее перемирие

Новогоднее перемирие в зоне спецоперации России не принесет пользы и может лишь затормозить продвижение российских войск. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщили, что новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждается.

Михайлов отметил, что пока рано говорить о каких-либо договоренностях — впереди декабрь, который может принести серьезные перемены как в военной, так и в политической обстановке. Он обратил внимание, что переговорный процесс между Россией и США сейчас находится в активной фазе и способен повлиять на ситуацию на фронте.

"Мне кажется, за декабрь на геополитических полях может произойти столько перемен, о которых сейчас говорят представители переговорных групп с американской и российской стороны, что сам ландшафт, в том числе политический и военный, может сильно измениться. Поэтому любые прогнозы о возможности перемирия сейчас преждевременны. Все может зависеть от результатов этих контактов", — подчеркнул он.

По словам эксперта, идея перемирия невыгодна российской стороне, поскольку ее войска продолжают наступательные действия и занимают новые позиции. При этом Киев, напротив, может быть заинтересован в паузе, чтобы восполнить боекомплект, вывести раненых и перегруппировать силы.

"Для наших наступающих группировок войск в перемирии нет необходимости — они и так успешно продвигаются вперед, не обращая внимания на праздники и выходные. А вот украинской стороне, безусловно, нужна передышка, чтобы подтянуть резервы и попытаться стабилизировать фронт. Но для нас в этом просто нет никакого смысла", — заключил военный эксперт.