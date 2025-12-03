Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Россия располагает достаточными силами и средствами для отражения возможной агрессии стран НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Военные РФ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные РФ

Ранее телеканал "Би-би-си" со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщил, что российская армия якобы не способна вести конфликт с Европой. Комментарий прозвучал после заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва не намерена воевать с европейскими странами.

Клупов отметил, что разговоры о "неготовности" России к противостоянию с Европой не отражают реального положения дел. По его словам, Москва исторически неоднократно вступала в войны, не обладая формальной готовностью, но всегда выходила из них победителем.

"Россия не была готова к войне с Наполеоном, к Первой мировой, к нападению Гитлера, — и тем не менее справилась. Эти страницы истории вполне можно проецировать и на сегодняшний день. Мы должны постоянно совершенствовать вооруженные силы, укреплять оборону, чтобы быть готовыми к любой агрессии", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в отличие от заявлений западных аналитиков, российская армия располагает всем необходимым для защиты своих границ. Несмотря на то, что часть сухопутных войск задействована в зоне специальной военной операции, это не снижает обороноспособности страны.

"Для отражения агрессии Европы и стран НАТО у нас всегда были и остаются достаточные силы на всех направлениях. Это касается как сухопутных войск, так и ракетных подразделений, включая тактическое и стратегическое ядерное оружие, находящееся в постоянной боевой готовности. Поэтому рассуждать о военной слабости России — просто бессмысленно", — отметил Клупов.

По мнению эксперта, западные заявления о российской угрозе часто строятся на политических спекуляциях и не учитывают реальных экономических и социальных факторов. Он подчеркнул, что внутри Европы нет ни единства, ни ресурсов для ведения крупномасштабной войны, а население стран ЕС вряд ли поддержит авантюры своих правительств.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
