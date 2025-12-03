Последствия неизбежны: прогноз Ищенко о будущем Украины

Ищенко назвал препятствие на пути России к Украине

Политолог Ростислав Ищенко высказался о перспективах России занять всю территорию Украины.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные РФ

Он отметил, что это желательно, однако на пути стоят серьёзные препятствия.

Недостаток ресурсов

Ищенко указал на то, что Россия сталкивается с нехваткой ресурсов.

"России надо одновременно противостоять сильному врагу на внешнем контуре (Западу), возвращать украинцев в русскость, преодолевать украинскую разруху не только в городах, но и в головах, и бороться с коррупцией, которая является базовым принципом украинской государственности. Все это требует огромной ресурсной накачки", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что без достаточного ресурса Россия вряд ли сможет занять всю Украину.

Референдум на Западной Украине

Что касается возможного референдума о вхождении западных областей Украины в состав России, Ищенко уверен, что если в регионе будет присутствовать российская армия, результат будет в пользу России, пишет "Военное дело".

Будущее Галиции

Эксперт также подчеркнул, что Галиция не сможет существовать самостоятельно и на Западе ее никто не ожидает. Если действительно пройдёт референдум, это значит, что российская армия уже в Галиции, и война подходит к концу.