Казаки-добровольцы из Екатеринбурга отправились на службу в зону СВО

Силовые структуры » Военные новости

3 декабря из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправились 24 казака-добровольца. О том, как прошли проводы, читайте в статье, подготовленной по материалам Всероссийского казачьего общества.

Отправка казаков-добровольцев на специальную военную операцию
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Отправка казаков-добровольцев на специальную военную операцию

В проводах приняли участие атаманы Оренбургского казачества, духовенства, родные и близкие друзья бойцов.

Торжественные проводы

Казаков-добровольцев проводили:

  • заместитель войскового атамана — начальник штаба Оренбургского войскового казачьего общества, есаул Дмитрий Хомутов;
  • атаман Пятого отдела ОКВ, казачий полковник Андрей Третьяков;
  • атаман станицы "Белоярская" Среднеуральского отдела ОКВ Игорь Карташов;
  • родные и близкие добровольцев.

Духовное напутствие перед дорогой дал духовник Пятого отдела ОКВ, клирик Екатеринбургской епархии, иерей Владимир Первушин. Он благословил казаков на исполнение долга и пожелал им скорого возвращения домой.

Гуманитарная поддержка бойцов БАРС-6 "Форштадт"

Вместе с добровольцами в зону СВО отправили автобус с гуманитарной помощью. Грузы были собраны и переданы накануне Военным комиссариатом Свердловской области для бойцов подразделения БАРС-6 "Форштадт".

Волонтеры собрали:

  • тёплые вещи,
  • средства индивидуальной защиты,
  • медикаменты,
  • техническое оборудование,
  • продукты длительного хранения.

Подобные отправки гуманитарных грузов из Свердловской области стали регулярными и проходят при участии военных комиссариатов, казачьих обществ и общественных организаций.

Казачьи традиции и современная боевая служба

Отправка добровольцев в зону СВО продолжает давнюю казачью традицию участия в государевой службе. Многие казачьи округа и отделы по всей России формируют добровольческие группы, которые проходят подготовку на базе учебных центров, а затем направляются в зону боевого дежурства.

Казаки участвуют в разведывательных, инженерных, охранных и гуманитарных задачах.

Добровольцы проходят ускоренную подготовку, включающую огневую, тактическую и оказание медицинской помощи в боевых условиях.

Казачьи общества активно взаимодействуют с министерством обороны в рамках реестровой службы.

В Оренбургском войсковом казачьем обществе отмечают, что желание добровольцев служить обусловлено обеспечением безопасности, защитой своих регионов и поддержкой товарищей, уже находящихся в зоне СВО.

Напутствия перед дорогой на фронт

Родные бойцов, атаманы и есаулы уверены, что казаки достойно выполнят поставленные перед ними задачи.

Заместитель войскового атамана Дмитрий Хомутов отметил, что бойцы направляются в составе подготовленного подразделения, обеспеченного всем необходимым снаряжением: "Ребята проходят службу не впервые, многие из них уже имеют опыт. Мы уверены в их профессионализме и стойкости".

Отправка очередной группы казаков-добровольцев свидетельствует о том, что казачьи общества Урала продолжают активно участвовать в формировании добровольческих соединений и поддержке подразделений российской армии. Регулярные гуманитарные поставки, участие родных, представителей духовенства и руководителей казачьих структур подчеркивают устойчивую поддержку бойцов на всех уровнях.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
