Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самолёты зимой направляют на запасные аэродромы при тумане — Яндекс Путешествия
Спатифиллум нуждается в пересадке, если рост замедлился — Malatec
Крем Nivea не борется с морщинами, но увлажняет кожу — дерматолог Сегурадо
Космическая пыль ускоряет образование карбамата аммония — сообщает Earth
Концентрация яда в европейских детских завтраках в 100 раз выше нормы
Огненное дыхание уменьшило утреннюю скованность суставов
В Ростове-на-Дону открылось движение по новому участку на "Северном радиусе"
АвтоВАЗ запустил декабрьскую программу скидок на Lada до 560 тысяч рублей
Золотые активы России достигли максимума — Центробанк

Совет атаманов Уссурийского казачьего войска: главные решения

Силовые структуры » Военные новости

В Доме правительства Хабаровского края состоялся Совет атаманов Уссурийского казачьего войска. Это стало ключевым событием для регионального отделения.

Совет атаманов Уссурийского казачьего войска
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Совет атаманов Уссурийского казачьего войска

Мероприятие открыл атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, обозначив основные задачи, стоящие перед казаками Дальнего Востока в ближайшие годы.

Поддержка со стороны региональных властей

Виталий Кузнецов выразил благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за активную работу по развитию казачества. Он отметил ряд значимых инициатив:

  • назначение войскового атамана в качестве советника главы региона,
  • ремонт казачьего кадетского корпуса,
  • поддержку казачьих подразделений, в том числе работающих в зоне специальной военной операции.

По словам атамана, такое внимание — показатель эффективной реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества на 2021-2030 годы.

Будущее казачества на Дальнем Востоке

Одной из ключевых тем стала подготовка мобилизационного людского резерва. Кузнецов подчеркнул, что военно-полевые сборы остаются одним из наиболее действенных инструментов подготовки. Также особое внимание он уделил работе с молодёжью, которая должна стать "стержнем" дальневосточного казачества.

Образовательные и кадровые программы

Атаман предложил выбрать от Уссурийского войска кандидатов для участия в федеральных образовательных проектах:

  • семинарах Мастерской управления "Сенеж” президентской платформы "Россия — страна возможностей",
  • программах повышения квалификации Центра дополнительного профессионального образования Института права и нацбезопасности РАНХиГС.

Эти инициативы направлены на подготовку новых управленцев и усиление кадрового ядра казачества.

Поддержка казаков-добровольцев

Отдельный блок заседания был посвящён вопросам реабилитации и социальной адаптации казаков, участвовавших в специальной военной операции. Кузнецов рассказал о работе медицинского центра "Решма" ФМБА России, где реализуются специализированные программы восстановления.

Важные вопросы

В заседании приняли участие представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, правительства Хабаровского края, руководители Уссурийского казачьего войска, священнослужители и атаманы казачьих обществ.

Казаки обсудили:

  • подготовку к Отчетному кругу Уссурийского казачьего войска,
  • участие Дальневосточных казаков в грантовых проектах,
  • вопросы Устава и регламентов,
  • улучшение взаимодействия казачьих обществ с региональными властями.
Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Наука и техника
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Новая стратегия безопасности США видит в России партнера, а в Европе – проблему Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Концентрация яда в европейских детских завтраках в 100 раз выше нормы
Огненное дыхание уменьшило утреннюю скованность суставов
Совет атаманов Уссурийского казачьего войска: главные решения
В Ростове-на-Дону открылось движение по новому участку на "Северном радиусе"
АвтоВАЗ запустил декабрьскую программу скидок на Lada до 560 тысяч рублей
Золотые активы России достигли максимума — Центробанк
Апельсины поддерживают синтез эритроцитов благодаря фолату, по данным диетологов
Буревестники летят к зарождающимся штормам
Мандариновое варенье готовят на основе целых долек и сиропа — Sousec.ru
Язва желудка излечима при раннем обращении — гастроэнтеролог Ткаченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.