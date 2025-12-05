Совет атаманов Уссурийского казачьего войска: главные решения

В Доме правительства Хабаровского края состоялся Совет атаманов Уссурийского казачьего войска. Это стало ключевым событием для регионального отделения.
Мероприятие открыл атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, обозначив основные задачи, стоящие перед казаками Дальнего Востока в ближайшие годы.
Виталий Кузнецов выразил благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за активную работу по развитию казачества. Он отметил ряд значимых инициатив:
По словам атамана, такое внимание — показатель эффективной реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества на 2021-2030 годы.
Одной из ключевых тем стала подготовка мобилизационного людского резерва. Кузнецов подчеркнул, что военно-полевые сборы остаются одним из наиболее действенных инструментов подготовки. Также особое внимание он уделил работе с молодёжью, которая должна стать "стержнем" дальневосточного казачества.
Атаман предложил выбрать от Уссурийского войска кандидатов для участия в федеральных образовательных проектах:
Эти инициативы направлены на подготовку новых управленцев и усиление кадрового ядра казачества.
Отдельный блок заседания был посвящён вопросам реабилитации и социальной адаптации казаков, участвовавших в специальной военной операции. Кузнецов рассказал о работе медицинского центра "Решма" ФМБА России, где реализуются специализированные программы восстановления.
В заседании приняли участие представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, правительства Хабаровского края, руководители Уссурийского казачьего войска, священнослужители и атаманы казачьих обществ.
Казаки обсудили:
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.