Совет атаманов Уссурийского казачьего войска: главные решения

В Доме правительства Хабаровского края состоялся Совет атаманов Уссурийского казачьего войска. Это стало ключевым событием для регионального отделения.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Совет атаманов Уссурийского казачьего войска

Мероприятие открыл атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, обозначив основные задачи, стоящие перед казаками Дальнего Востока в ближайшие годы.

Поддержка со стороны региональных властей

Виталий Кузнецов выразил благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за активную работу по развитию казачества. Он отметил ряд значимых инициатив:

назначение войскового атамана в качестве советника главы региона,

ремонт казачьего кадетского корпуса,

поддержку казачьих подразделений, в том числе работающих в зоне специальной военной операции.

По словам атамана, такое внимание — показатель эффективной реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества на 2021-2030 годы.

Будущее казачества на Дальнем Востоке

Одной из ключевых тем стала подготовка мобилизационного людского резерва. Кузнецов подчеркнул, что военно-полевые сборы остаются одним из наиболее действенных инструментов подготовки. Также особое внимание он уделил работе с молодёжью, которая должна стать "стержнем" дальневосточного казачества.

Образовательные и кадровые программы

Атаман предложил выбрать от Уссурийского войска кандидатов для участия в федеральных образовательных проектах:

семинарах Мастерской управления "Сенеж” президентской платформы "Россия — страна возможностей",

программах повышения квалификации Центра дополнительного профессионального образования Института права и нацбезопасности РАНХиГС.

Эти инициативы направлены на подготовку новых управленцев и усиление кадрового ядра казачества.

Поддержка казаков-добровольцев

Отдельный блок заседания был посвящён вопросам реабилитации и социальной адаптации казаков, участвовавших в специальной военной операции. Кузнецов рассказал о работе медицинского центра "Решма" ФМБА России, где реализуются специализированные программы восстановления.

Важные вопросы

В заседании приняли участие представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, правительства Хабаровского края, руководители Уссурийского казачьего войска, священнослужители и атаманы казачьих обществ.

Казаки обсудили: