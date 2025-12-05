Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Главный кошмар НАТО: что из арсенала России пугает Запад больше всего

Главную тревогу у НАТО вызывают подводные аппараты Посейдон — аналитик Герасимов
Силовые структуры » Военные новости

Безэкипажные катера России способны поражать морские и прибрежные цели, однако настоящие опасения у НАТО связаны с подводными аппаратами "Посейдон", оснащенными ядерным зарядом. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Ранее в тексте аналитического обзора Военного колледжа НАТО (NDC) отметили, что Россия добилась значительных успехов в создании и боевом применении безэкипажных судов.

По словам Герасимова, Россия активно развивает морские беспилотные технологии, которые уже доказали свою эффективность. Такие катера способны выполнять задачи по разведке, обороне и нанесению точечных ударов по надводным и прибрежным целям.

"Безэкипажные катера могут использоваться для поражения кораблей и инфраструктуры у побережья. Их возможности зависят от мощности боевой части и точности системы наведения. Эти аппараты позволяют действовать там, где применение экипажных судов сопряжено с высоким риском", — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что внимание НАТО сосредоточено не на самих морских беспилотниках, а на стратегических системах, которые способны изменить баланс сил. По его словам, к ним относятся подводные аппараты "Посейдон", способные нести ядерный заряд и выполнять задачи глобального сдерживания.

"Это действительно серьезное вооружение, создающее новые условия для стратегического сдерживания. Его возможности значительно превосходят обычные средства морской обороны и могут использоваться в рамках защиты национальных интересов. Подобные системы способны изменить расстановку сил и вызывают у НАТО наибольшую тревогу", — пояснил он.

Герасимов напомнил, что беспилотные катера уже применялись в Черном море при атаках на российские танкеры. По словам эксперта, эти удары вряд ли могли быть организованы исключительно украинской стороной, так как для точного наведения подобных аппаратов требуются спутниковые системы, которыми Киев не располагает.

Аналитик подчеркнул, что в России создано специальное подразделение Министерства обороны, которое отвечает за развитие беспилотных технологий во всех средах — на море, в воздухе и на суше. Это направление, по его словам, рассматривается как одно из ключевых в укреплении обороноспособности страны.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
