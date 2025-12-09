Размещение иностранных миротворческих контингентов на Украине невозможно без согласия России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера сообщила, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных "миротворческих" контингентов в случае достижения режима прекращения огня.
По словам Михайлова, международная практика допускает ввод миротворческих сил лишь в двух случаях — по взаимному согласию сторон конфликта или по решению Совета Безопасности ООН. Он отметил, что оба варианта неприменимы к ситуации на Украине, поскольку Россия не даст согласия на размещение контингентов стран НАТО, а в ООН любое подобное решение может быть заблокировано российским правом вето.
"Ни одна миротворческая миссия не может быть введена без международного согласования и четкого правового основания. В случае Украины таких условий нет: ни решения Совбеза ООН, ни договоренностей между сторонами. Поэтому любые разговоры о размещении иностранных контингентов носят исключительно политический характер", — пояснил он.
Он подчеркнул, что страны НАТО не могут выполнять миротворческие функции, поскольку являются участниками военного блока. По словам Михайлова, любое их появление на украинской территории без согласования с Россией будет расценено как прямое вмешательство в конфликт.
"Государства НАТО не обладают статусом миротворцев, и Россия никогда не согласится на их присутствие. Любой контингент может войти на территорию Украины только с разрешения Москвы. Без этого шага ввод иностранных войск будет означать участие в войне против России со всеми вытекающими последствиями", — отметил военный эксперт.
Он допустил, что гипотетически миротворческую миссию могли бы выполнить страны, не входящие в Североатлантический альянс, например Китай или другие государства, дружественные Москве. Однако, подчеркнул Михайлов, подобные решения возможны лишь при соблюдении всех российских условий.
