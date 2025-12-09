Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Размещение иностранных миротворческих контингентов на Украине невозможно без согласия России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера сообщила, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных "миротворческих" контингентов в случае достижения режима прекращения огня.

По словам Михайлова, международная практика допускает ввод миротворческих сил лишь в двух случаях — по взаимному согласию сторон конфликта или по решению Совета Безопасности ООН. Он отметил, что оба варианта неприменимы к ситуации на Украине, поскольку Россия не даст согласия на размещение контингентов стран НАТО, а в ООН любое подобное решение может быть заблокировано российским правом вето.

"Ни одна миротворческая миссия не может быть введена без международного согласования и четкого правового основания. В случае Украины таких условий нет: ни решения Совбеза ООН, ни договоренностей между сторонами. Поэтому любые разговоры о размещении иностранных контингентов носят исключительно политический характер", — пояснил он.

Он подчеркнул, что страны НАТО не могут выполнять миротворческие функции, поскольку являются участниками военного блока. По словам Михайлова, любое их появление на украинской территории без согласования с Россией будет расценено как прямое вмешательство в конфликт.

"Государства НАТО не обладают статусом миротворцев, и Россия никогда не согласится на их присутствие. Любой контингент может войти на территорию Украины только с разрешения Москвы. Без этого шага ввод иностранных войск будет означать участие в войне против России со всеми вытекающими последствиями", — отметил военный эксперт.

Он допустил, что гипотетически миротворческую миссию могли бы выполнить страны, не входящие в Североатлантический альянс, например Китай или другие государства, дружественные Москве. Однако, подчеркнул Михайлов, подобные решения возможны лишь при соблюдении всех российских условий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
