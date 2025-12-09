Казаки в составе российских войск освободили город Северск

Российская армия совместно с казаками-добровольцами полностью взяла под контроль город Северск в Донецкой республике. Согласно источникам, цитируемым медиа-каналом Mash, зона города на 99% контролируется российскими силами.

Фото: Фото: Правда.ру Казаки-добровольцы

Казаки зашли первыми

По сообщениям бойцов, в числе первых в город вошли подразделения 6-й и 7-й казачьих бригад. Бойцы-добровольцы заявили, что ликвидировали оборону одной из ключевых украинских частей. Это 81-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ. По их словам, после этого украинские солдаты поспешно отступили, оставив город.

Противник отчаянно сопротивлялся

Последней крепостью сопротивления стала железнодорожная ветка на окраине города, расположенная в частном секторе. ВСУ пытались удержаться за железной дорогой, но пробыли там менее недели.

Сейчас, по сведениям из освобождённых административных границ, ведётся работа по обезвреживанию заминированных зданий, зачистке подвалов от возможных оставшихся боевиков и обеспечению безопасности населения.

Тактическое значение Северска

Ранее сообщалось, что в районе Северска ситуация для украинских войск была сложной: продвижение российских войск привело к снижению интенсивности артиллерийских ударов ВСУ по территориям ЛНР.

По оценкам военных экспертов, контроль над Северском мог дать российской армии тактическое преимущество и облегчить продвижение дальше, а город рассматривался как "ключевой" в оборонительных рубежах ВСУ.