Камикадзе с дальним радиусом: в чем главная особенность украинского дрона Лютый

Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов

Беспилотник "Лютый", использованный ВСУ при попытке атаки на Москву, представляет собой модифицированную версию турецкого Bayraktar, превращенного в самолет-камикадзе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дрон ВС РФ

Ранее издание Shot сообщило, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками "Лютый".

По словам Клупова, "Лютый" относится к самолетному типу беспилотников и создавался на базе турецкого ударного аппарата Bayraktar. Украинская сторона переоборудовала его в дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения точечных ударов по наземным целям.

"Этот беспилотник представляет собой аппарат самолетного типа, созданный на основе турецкого ударного дрона, ранее поставленного Украине. В доработанном виде он используется как самолет-камикадзе, который пикирует на цель и подрывает себя вместе с зарядом взрывчатого вещества. На Украине налажено производство комплектующих для подобных устройств", — пояснил эксперт.

Главная особенность "Лютого", отметил Клупов, заключается в его способности преодолевать большие расстояния и обходить зоны противовоздушной обороны. Это делает его потенциально опасным при атаках на удаленные или защищенные объекты.

"Он может лететь на значительные дистанции — до тысячи километров, в зависимости от массы заряда. Чем дальше маршрут, тем меньше взрывчатки он несет, но даже десяти килограммов достаточно для мощного подрыва. При этом дрон способен идти на минимальной высоте вдоль русел рек, ниже линии водоразделов, что усложняет его обнаружение системами ПВО", — отметил военный эксперт.

Клупов добавил, что для защиты от подобных атак важно применять не только активные, но и пассивные средства обороны. По его словам, эффективно работают металлические решетки, сети и аэростаты, а также мобильные огневые группы, сформированные из военных с опытом боевых действий.