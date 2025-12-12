Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Противодроновая оборона России меняет подход: что скрывается за новой разработкой

Новая противодроновая система станет оружием будущего — аналитик Герасимов
Силовые структуры » Военные новости

Создание новой противодроновой системы на основе комплекса "Юпитер" может стать важным этапом в развитии средств воздушной защиты России, однако ее внедрение потребует времени и технологической отработки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Зенитно-ракетный комплекс «Акаш»
Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Зенитно-ракетный комплекс «Акаш»

Ранее "Известия" со ссылкой на компанию-разработчика "Азимут", входящую в госкорпорацию "Ростех", сообщили, что в России создана и испытана платформа для противодействия беспилотникам, предназначенная для защиты гражданских объектов в регионах страны.

По словам Герасимова, ключевая идея проекта заключается в применении беспилотников для перехвата дронов противника. Система объединяет средства радиолокации, радиоразведки и специализированные комплексы противодействия, интегрированные в единую сеть управления. Эксперт подчеркнул, что сама концепция выглядит технологически продуманной, однако ее практическая реализация потребует времени и значительных ресурсов.

"Основу системы составляет использование дронов против дронов. В нее входят средства радиолокационного обнаружения, радиоразведки и противодроновые комплексы, объединенные в единую структуру. Главная идея заключается в том, чтобы перехват осуществлялся беспилотниками, управляемыми через централизованную систему", — пояснил Герасимов.

Он отметил, что перспективность проекта во многом будет зависеть от уровня развития искусственного интеллекта, который сможет координировать действия дронов без участия оператора. При этом подобные технологии, по мнению аналитика, пока находятся на ранней стадии разработки.

"Концепция является перспективной и в случае успешной реализации может стать технологическим прорывом. Противодействие дронов дронам с последующей интеграцией искусственного интеллекта для управления процессом представляется эффективным решением. Однако здесь существует серьезный риск: перехват управления аппаратами с помощью компьютерных технологий может привести к их использованию против создавшей их стороны. Это оружие будущего, и для его полноценного внедрения потребуется не менее трех-четырех лет", — подчеркнул эксперт.

Герасимов добавил, что на данный момент наиболее эффективными остаются проверенные способы защиты — мобильные группы ПВО, противодроновые сетки и воздушное патрулирование, которые доказали свою результативность на практике.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
