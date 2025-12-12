Ядерная дипломатия Трампа: что скрывают его слова о денуклеаризации России

Высказывание президента США Дональда Трампа о готовности России к денуклеаризации касаются не отказа от ядерного оружия, а возможного сокращения его количества и усиления контроля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер и председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.
Ранее РИА Новости сообщило, что Дональд Трамп заявил о стремлении России и Китая к денуклеаризации.
По словам Живова, понятие денуклеаризации в данном контексте следует понимать как стремление к ограничению и контролю, а не как полный отказ от ядерного арсенала. Эксперт отметил, что после распада СССР между Россией и США действовали механизмы взаимных инспекций и прозрачности, позволявшие прогнозировать действия друг друга в сфере стратегических вооружений.
"Отказаться и провести разоружение — это разные вещи. Отказываться от ядерного оружия никто не собирается в никаком контексте. Речь идет о снижении количества ядерных боезарядов и взаимопрозрачном контроле. После распада СССР действовал взаимный контроль, обеспечивавший предсказуемость ситуации", — пояснил Живов.
Он добавил, что в перспективе возможно возвращение к многосторонним переговорам, в рамках которых стороны смогут согласовать предельные уровни размещения ядерных вооружений. По его словам, такие обсуждения допустимы в теоретическом плане, но пока речь идет только о концепции, а не о практических шагах.
