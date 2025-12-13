Город-ключ пал, паника началась: потеря Северска открыла российским войскам дорогу на Славянск

Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск

Город Северск был последним форпостом перед наступлением на Краматорско-Славянскую агломерацию, рассказал атаман Луганского казачьего округа, советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных. О ходе штурма и поведении украинских войск он рассказал в комментарии агентству "ПИКА".

Фото: Telegram-канал "Первый казачий" Советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных

По его словам, само наступление на Северск подготавливалось задолго до его начала. Главная сложность, отметил атаман, состояла не в штурме города, а в том, чтобы сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов на подступах к Северску.

"Ведь вся сложность не в самом штурме города, а в том, чтобы перед этим городом, на подступах к нему, как можно больше сосредоточить личного состава вооружений и боеприпасов для вот этого рывка на штурм. А перед городом Северск можно сказать около 10 километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное, — подчеркнул Полуполтинных. — Поэтому туманов не было, но до этого были туманы. И во время этих туманов как раз и шло насыщение для этого рывка. И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города".

По словам атамана, как только штурмовые силы зачистили первую половину города, разделенного рекой Бахмутка, у украинских войск началась паника.

"Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника, и они уже начали сами убегать. Первый, как всегда, у них бегут командиры, а личный состав рядовой на это смотрит и тоже начинает валить", — резюмировал советник главы ЛНР.

Россия взяла под контроль город Северск, одну из последних "крепостей" Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации 11 декабря. В зоне ответственности этого соединения Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 1095 бойцов, а также 24 бронемашины и восемь орудий полевой артиллерии.